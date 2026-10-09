Desprendimiento de tierra sobre vivienda deja dos niñas fallecidas y una mujer herida en Joyabaj, Quiché

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Desprendimiento de tierra sobre vivienda deja dos niñas fallecidas y una mujer herida en Joyabaj, Quiché

Dos menores perdieron la vida y una mujer resultó herida tras un desprendimiento de tierra en un inmueble en Joyabaj, Quiché.

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DESLIZAMINETO DEJA DOS NIÑAS MUERTAS EN JOYABAJ

Vivienda donde murieron dos niñas tras desprendimiento de tierra en Joyabaj, Quiché. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Dos menores murieron este viernes 9 de octubre debido a un desprendimiento de tierra que afectó una vivienda en el caserío Cocol, Joyabaj, Quiché.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, la tierra cayó sobre el inmueble, ubicado en la ruta que conduce hacia Pachalum.

Tras remover el material, los socorristas rescataron con vida a Silvia Gutiérrez, quien sufrió lesiones y traumatismos por los que fue trasladada a un hospital.

Los cuerpos de las dos menores fueron localizados entre los escombros. Las víctimas fueron identificadas como Natali Manuela, de 8 años, y Luz Clarita, de 1 año, ambas de apellido Curiales.

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La vivienda sufrió daños severos, mientras que una máquina trabaja en el retiro de tierra y escombros.

Según datos de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), durante la temporada de lluvias del 2026 se han atendido 2 mil 81 emergencias.

De acuerdo con el último reporte, a escala nacional se contabilizaban 19 personas fallecidas por incidentes relacionados con las lluvias, cifra que podría aumentar tras los dos decesos registrados en Joyabaj.

Para leer más: Lluvias provocan emergencias en Guatemala: reportan derrumbes, inundaciones y un vehículo arrastrado

En lo que va del 2026, las lluvias han afectado a 210 mil 887 personas en Guatemala.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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