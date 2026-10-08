Lluvias provocan emergencias en Guatemala: reportan derrumbes, inundaciones y un vehículo arrastrado

Las lluvias de las últimas horas han causado inundaciones, derrumbes y caída de árboles, así como el arrastre de un microbús por una correntada, según reportes de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y los Bomberos Municipales Departamentales.

Los bomberos informaron que, debido a las fuertes lluvias, un microbús fue arrastrado por una correntada en la ruta alterna que conduce a la aldea Callejón, Guastatoya, El Progreso.

Socorristas trabajaron durante varios minutos para rescatar a una persona que se encontraba atrapada entre unos árboles.

Además, bomberos de El Rancho se dirigieron al barrio San Esteban, aldea Tulumaje, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso, para verificar las inundaciones reportadas en el sector.

En otro incidente, los socorristas informaron que en el kilómetro 86 de la ruta a Las Verapaces se registró un derrumbe que obstruyó por completo el paso vehicular. Ante esta situación, coordinaron acciones con las autoridades correspondientes y con la empresa distribuidora de energía eléctrica, debido a la presencia de cables de alta tensión sobre la cinta asfáltica.

También reportaron un derrumbe de grandes proporciones en el kilómetro 82.5 de la ruta Interamericana, donde tres carriles de la carretera resultaron afectados.

Socorristas de la estación de Tecpán Guatemala acudieron al lugar a bordo de la unidad AD-132 para apoyar en el traslado de un paciente, debido a que el vehículo particular en el que era transportado quedó varado en la fila de automotores provocada por el derrumbe.

Inundaciones y daños en viviendas

La Conred informó que, a consecuencia de las lluvias, se registraron inundaciones en la cabecera municipal de El Jícaro, El Progreso, donde la acumulación de agua afectó la movilidad en algunas calles e inmuebles.

En un video compartido por la institución se observa una considerable acumulación de agua en el sector.

La Conred también reportó un derrumbe en el kilómetro 164, en la Cumbre de San Gabriel, San Miguel Chicaj, Baja Verapaz, donde piedras y lodo afectaron el paso vehicular en uno de los carriles.

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Asimismo, se registró la caída de un árbol en el sector Panorama, Santa Clara La Laguna, Sololá, donde comunitarios efectuaron trabajos de limpieza. Otro incidente similar ocurrió en el kilómetro 124, en La Arenera, Río Hondo, Zacapa.

Entre las emergencias también se reportaron inundaciones en viviendas de la aldea San Antonio Las Cuevas, Raxruhá, Alta Verapaz, donde el agua y el lodo ingresaron a varios inmuebles.

Además, la Conred informó que el desbordamiento de una quebrada provocó inundaciones en el barrio Santa Elena, Salamá, Baja Verapaz. personal municipal de Tránsito señalizó el área para restringir la circulación vehicular.

Conred reporta 18 emergencias

De acuerdo con el recuento de la Conred, en las últimas horas se registraron 18 emergencias relacionadas con las lluvias, que dejaron 89 personas afectadas.

La institución detalló que, durante la temporada de lluvias del 2026, se han atendido 2 mil 32 emergencias a escala nacional.

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