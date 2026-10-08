Isaías alcanza categoría de huracán: Insivumeh explica los posibles efectos sobre Guatemala

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este jueves 8 de octubre que la tormenta tropical Isaías se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría de huracán.

Explicó que este sistema no representa un peligro directo para Guatemala; sin embargo, continuarán registrándose efectos asociados a las bandas nubosas del ciclón y a la inestabilidad atmosférica.

Para este jueves se prevé que persistan los nublados y las lluvias moderadas a fuertes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en el sur del altiplano central, la Franja Transversal del Norte, el Caribe y los valles de Oriente.

Según el Insivumeh, las condiciones lluviosas asociadas a este ciclón tropical podrían persistir durante al menos 48 horas más.

En ese sentido, recomienda tomar las precauciones necesarias, debido a que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial del país, principalmente en áreas vulnerables.

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, explicó que existe la probabilidad de que la vaguada monzónica se posicione sobre el territorio nacional, lo que favorecería un ambiente húmedo e inestable.

Añadió que el huracán Isaías se encuentra en el golfo de México y que su circulación provocaría el ingreso de humedad al territorio nacional, como parte de sus efectos indirectos.

Según el Insivumeh, la posible trayectoria del ciclón tropical es hacia Estados Unidos, por lo que no representa un peligro directo para Guatemala.

Para este jueves se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, algunas de carácter fuerte. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada.

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En cuanto a las temperaturas máximas, Culajay indicó que se esperan valores de entre 30 y 32 °C en las regiones del norte, el Caribe, los valles de Oriente, la bocacosta y el Pacífico.

En la región central, las temperaturas podrían alcanzar los 26 °C, mientras que en occidente oscilarían entre los 20 y 23 °C.

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