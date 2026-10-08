Isaías alcanza categoría de huracán: Insivumeh explica los posibles efectos sobre Guatemala

Comunitario

Isaías alcanza categoría de huracán: Insivumeh explica los posibles efectos sobre Guatemala

El huracán Isaías se encuentra en el golfo de México y el Insivumeh detalla si tendrá efectos en el clima de Guatemala.

|

time-clock

HURACÁN ISAÍAS

Mapa muestra la ubicación del huracán Isaías. (Foto Prensa Libre: Imagen del Centro Nacional de Huracanes)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este jueves 8 de octubre que la tormenta tropical Isaías se ha fortalecido hasta alcanzar la categoría de huracán.

Explicó que este sistema no representa un peligro directo para Guatemala; sin embargo, continuarán registrándose efectos asociados a las bandas nubosas del ciclón y a la inestabilidad atmosférica.

Para este jueves se prevé que persistan los nublados y las lluvias moderadas a fuertes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana en el sur del altiplano central, la Franja Transversal del Norte, el Caribe y los valles de Oriente.

Según el Insivumeh, las condiciones lluviosas asociadas a este ciclón tropical podrían persistir durante al menos 48 horas más.

EN ESTE MOMENTO

DESFILE 152 EJRCITO DE GUATEMALA. Se conmemoran 152 aos del Ejrcito de Guatemala con un desfile que inici en el monumento Juan Pablo II, en la Avenida de las Amricas y, finaliz en la Guardia del Honor, Ministerio de la Defensa. Esta conmemoracin se da en el marco del Aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871, la famosa batalla entre conservadores y liberales. En la imagen, fuerzas de aire, mar y tierra con sus diferentes divisiones y comandos desfilaron en las calles de la zona 14 y zona 10, mostrndose ante los guatemaltecos. Juan Diego Gonzlez. 300623

Dragados, remuneraciones y seguridad: para qué pide Defensa Q6 mil 374 millones en 2027

Right

Futuro contralor tiene como principal desafío mostrar independencia para las elecciones del 2027

Right

En ese sentido, recomienda tomar las precauciones necesarias, debido a que las lluvias podrían provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones, lahares en la cadena volcánica, movimientos en masa y daños en la red vial del país, principalmente en áreas vulnerables.

Cleofas Culajay, pronosticador del Insivumeh, explicó que existe la probabilidad de que la vaguada monzónica se posicione sobre el territorio nacional, lo que favorecería un ambiente húmedo e inestable.

Añadió que el huracán Isaías se encuentra en el golfo de México y que su circulación provocaría el ingreso de humedad al territorio nacional, como parte de sus efectos indirectos.

Según el Insivumeh, la posible trayectoria del ciclón tropical es hacia Estados Unidos, por lo que no representa un peligro directo para Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

Toneladas de tierra cubren la ruta Interamericana en el km 82.5, en Tecpán Guatemala, Chimaltenango. Autoridades habilitaron un espacio para permitir el paso controlado de vehículos. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Toneladas de tierra bloquean la ruta Interamericana tras derrumbe en Tecpán Guatemala

chevron-right
El huracán Polo y la tormenta tropical Rachel

Qué zonas de EE. UU. registrarán fuertes lluvias si se forma la tormenta tropical Isaías en el Atlántico

chevron-right

Para este jueves se pronostican lluvias acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, algunas de carácter fuerte. Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada.

Para leer más: ¿Cómo está cambiando el clima en Guatemala y qué tendremos que hacer para adaptarnos? Regístrese en el webinar de PLExplica 

En cuanto a las temperaturas máximas, Culajay indicó que se esperan valores de entre 30 y 32 °C en las regiones del norte, el Caribe, los valles de Oriente, la bocacosta y el Pacífico.

En la región central, las temperaturas podrían alcanzar los 26 °C, mientras que en occidente oscilarían entre los 20 y 23 °C.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Insivumeh Lluvias en Guatemala Temporada de huracanes Temporada de huracanes 2026 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM