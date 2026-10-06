Qué zonas de EE. UU. registrarán fuertes lluvias si se forma la tormenta tropical Isaías en el Atlántico

Una tormenta tropical podría formarse en el transcurso de esta semana en el Golfo, lo cual podría provocar fuertes lluvias y riesgos de inundaciones en zonas del sur de EE. UU.

Según CNN, este sistema, que ha sido denominado Isaías, podría fortalecerse con el tiempo hasta convertirse en el primer huracán de la temporada en la zona del Atlántico.

Autoridades como el Centro Nacional de Huracanes (NHC) aún desconocen la posible trayectoria que esta tormenta tropical tendrá en los próximos días.

Por otro lado, Fox Weather señaló que esta tormenta tropical Isaías, aun si no llega a convertirse en huracán, podría generar una ronda de fuertes lluvias e inundaciones el próximo fin de semana.

CNN explica tres posibles escenarios que podrían generarse por esta tormenta tropical Isaías:

Se forma la tormenta tropical y se fortalece gradualmente mientras avanza hacia el norte de EE. UU., pero poco a poco se debilitará antes de que llegue a la costa del Golfo.

La tormenta tropical Isaías se forma, mantiene su intensidad y toca tierra en la costa del Golfo, entre Luisiana y el Panhandle de Florida, lo que podría provocar fuertes lluvias y vientos, así como una marejada ciclónica.

Isaías se transforma en una depresión o tormenta tropical, pero quedaría "atrapada" en el sur del Golfo debido a las condiciones atmosféricas.

En todos los escenarios, se prevén fuertes lluvias y riesgos de inundaciones en EE. UU.

Además del seguimiento de esta tormenta tropical y de su desarrollo, el NHC informa sobre un extenso frente frío que podría cubrir el centro de Florida y extenderse hasta el Golfo

"Es posible que se forme una tormenta en la cola de este frente entre el jueves y el viernes, con la posibilidad de desarrollar un centro más definido que los meteorólogos puedan seguir", afirma Fox Weather.

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