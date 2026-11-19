La Asamblea General del Comité Olímpico Guatemalteco (COG) anunció este jueves 19 de noviembre la designación de cinco miembros interinos de su Comité Ejecutivo, entre ellos un presidente y una vicepresidenta que también ejercerá como secretaria general, en medio de una investigación del Ministerio Público (MP) por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la Asamblea General informó que Julio Fernando Cáceres Grajeda fue designado presidente interino, mientras que Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare ocupará interinamente la vicepresidencia y la secretaría general.

También fueron nombrados Ana Waleska Soto Abril, como vocal primera interina; Tulio Armando Contreras Roldán, como vocal segundo interino, y Aída Virginia Boesche Pedrero, como vocal tercera interina.

La Asamblea General señaló que las medidas buscan preservar la autonomía del deporte federado y mantener la neutralidad política del COG y del Movimiento Olímpico.

Investigación por presuntas irregularidades

El anuncio se produjo en el contexto de una investigación del MP por presuntas irregularidades administrativas y falsificación de documentos relacionados con el manejo de documentación presupuestaria correspondiente al ejercicio fiscal del 2022.

Como parte de las pesquisas, fiscales del MP y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron un allanamiento en el Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de la capital, el lunes 16 de noviembre.

Según la información proporcionada por las autoridades, la investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la Asociación Deporte Limpio, relacionada con posibles alteraciones de documentos presupuestarios que habrían buscado beneficiar a integrantes de la dirigencia del COG.

Las autoridades indicaron que la diligencia tenía como propósito recabar indicios para fortalecer la investigación y hacer efectiva una orden de captura contra la secretaria administrativa del COG.

Este jueves 19 de noviembre, nuevamente se registró la presencia de personal del MP y de agentes de la PNC en el Palacio de los Deportes. Las autoridades aún no dan detalles de las pesquisas de las diligencias.

Miembros interinos del Comité Ejecutivo del COG

Julio Fernando Cáceres Grajeda: presidente interino Nora Liliana Segura Monzón de Delcompare: vicepresidenta y secretaria general interina Ana Waleska Soto Abril: vocal primera interina Tulio Armando Contreras Roldán: vocal segundo interino Aída Virginia Boesche Pedrero: vocal tercera interina

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