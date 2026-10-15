¿Dónde planea Haití construir los dos estadios que cumplirían las normas de la Fifa?

El ministro de Deportes de Haití, Pythagore Dumas, anunció este jueves un proyecto para construir dos estadios de futbol que cumplan con las normas de la Fifa, con el objetivo de que la selección haitiana pueda volver a disputar sus partidos en el país, donde no juega desde hace varios años debido a la inseguridad.

Según el funcionario, los fondos necesarios para construir ambos recintos, uno en el norte y otro en el sur del país, están contemplados en el presupuesto 2026-2027, de acuerdo con medios locales.

El pasado sábado, Dumas visitó por segunda vez el campo de futbol del Parque Larco, en la ciudad de Los Cayos, al sur del país, para evaluar la posibilidad de construir un estadio en ese lugar.

“Esta visita se inscribe en la voluntad del Gobierno de evaluar la posibilidad de dotar al país de un estadio de fútbol que cumpla con las normas de la Fifa, al tiempo que permita a nuestros Granaderos y Granaderas disputar sus partidos en casa”, señaló entonces el Ministerio de Juventud, Deportes y Acción Cívica en un comunicado.

Dumas anunció que especialistas en infraestructura deportiva del ministerio realizarán un estudio para determinar la viabilidad del proyecto, en medio del creciente interés por el futbol en Haití, tras la participación de su selección en el Mundial del 2026 y su buen desempeño en la Liga de Naciones de Concacaf.

“No se trataría de una simple renovación, sino posiblemente de la construcción de un estadio moderno en el sur”, indicó el ministro.

La inseguridad obliga a Haití a jugar fuera de su territorio

Debido a la violencia de las bandas armadas, la selección de Haití no disputa partidos en su territorio desde hace varios años. Por esta razón, jugó en Jamaica sus encuentros como local durante la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf, competición en la que consiguió avanzar a los cuartos de final.

Además, República Dominicana, país con el que comparte la isla La Española, prohibió a principios de octubre que Haití disputara nuevos encuentros en su territorio.

La decisión se tomó después del comportamiento considerado “inaceptable” de aficionados haitianos durante un partido disputado en el estadio Félix Sánchez, en Santo Domingo, donde Haití derrotó 4-1 a República Dominicana en la Liga de Naciones de Concacaf.

La mayoría de los miles de aficionados que llenaron el estadio eran haitianos, y decenas de ellos intentaron ingresar por la fuerza, lo que obligó a la intervención de agentes de seguridad para controlar la situación.

A estos incidentes se sumó la controversia generada por las declaraciones del delantero haitiano Wilson Isidor, autor de dos goles en el encuentro, quien afirmó después del partido: “La Española es Haití. Esto es Haití”, expresó mientras señalaba el terreno de juego y su camiseta.

Haití enfrenta una crisis de seguridad

Haití atraviesa una grave crisis de seguridad debido a la violencia de las bandas armadas, que ha dejado más de 5 mil 700 personas muertas o heridas en lo que va del año.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), estas estructuras también serían responsables de más de 230 secuestros y de la violación de más de mil mujeres y niñas. La situación de inseguridad ha afectado distintos ámbitos de la vida nacional, incluido el deporte, y ha impedido que la selección haitiana dispute sus encuentros internacionales como local en su propio territorio.