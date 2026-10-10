Canelo vs. Mbilli: la gran pelea del 31 de octubre que podría abrir el camino a Lester Martínez

El boxeo mundial tiene una cita ineludible el próximo 31 de octubre. Saúl Canelo Álvarez y Oumar Mbilli se medirán en Riad, Arabia Saudita en una pelea que pondrá en juego el título mundial supermediano en lo que promete ser una de las noches más importantes del año para el deporte de los puños.

Canelo llega a la pelea como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo con un palmarés que lo ubica entre los más grandes de la historia reciente del boxeo.

El mexicano buscará defender su condición de campeón ante un Mbilli que ha demostrado ser uno de los retadores más peligrosos de la división supermediana.

Mbilli llega invicto y con una racha de nocauts que lo han convertido en uno de los boxeadores más temidos de la división. El francés que ha mostrado una pegada devastadora en sus últimas peleas será el desafío más difícil que ha enfrentado Canelo en los últimos años.

El camino de Lester Martínez

La pelea también tiene un significado especial para el boxeo guatemalteco. Lester Martínez que ostenta el título interino del CMB en la división supermediana con un récord de 21-0-1 y 17 nocauts podría tener en el ganador de esta pelea a su próximo rival en lo que sería la oportunidad más grande de su carrera.

Lester y Mbilli ya se conocen. Ambos boxeadores empataron en un enfrentamiento anterior lo que hace aún más atractiva la posibilidad de que el guatemalteco pueda revanchar ese resultado si el francés se corona campeón el 31 de octubre en Riad.

El guatemalteco que viene de arrebatarle el invicto a Luka Plantić con un nocaut técnico en el décimo asalto en Los Ángeles sigue cumpliendo con las exigencias del CMB para pelear por el campeonato mundial absoluto. Una victoria de cualquiera de los dos contendientes abriría la puerta para que Lester pueda dar el gran salto.

El duelo entre Canelo y Mbilli promete ser una de las peleas más emocionantes del año. Arabia Saudita se convertirá en el centro del boxeo mundial el 31 de octubre en lo que será una noche histórica para la división supermediana con el título mundial en juego.