El agua del Sena era de "muy buena" calidad en el plano bacteriológico durante las pruebas de triatlón el miércoles, indicó este jueves el Comité de Organización de los Juegos Olímpicos (COJO) al desvelar los resultados de las muestras, que precisan de 24 horas para conocerse.

"Las muestras recogidas ayer entre las 5 y las 6 de la mañana mostraron niveles de E.Coli (la más problemática de las dos bacterias fecales que se tienen en cuenta para dar luz verde o no a las competiciones en aguas abiertas) entre 192 y 308" unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml), dijo Anne Descamps, portavoz del COJO, durante una rueda de prensa.

Esos resultados son "considerados como muy buenos por World Triathlon", la federación internacional, que dio luz verde a la prueba olímpica en el Sena.

Los resultados son, en efecto, muy inferiores al límite reglamentario fijado por las federaciones deportivas de 1.000 UCF/ml, lejos de legar a ser un problema bacteriano que pueda llegar a amenazar a los atletas.

Luego de meses de dudas en torno a la calidad del agua del Sena, las dos pruebas tuvieron lugar el jueves 1 de agosto, para alivio de deportistas y organizadores.

La anulación el domingo y el lunes de dos sesiones de reconocimiento de la parte de natación y el aplazamiento de 24 horas de la carrera masculina, inicialmente prevista el martes por la mañana, por "motivos sanitarios", provocaron honda preocupación.

Las tasas de bacterias "en determinados lugares" del recorrido eran "aún superiores a los límites aceptables", explicaron entonces el COJO y World Triathlon.

Después de las fuertes lluvias caídas el viernes y el sábado en la capital francesa, la mejora de las condiciones climáticas desde el domingo permitió que mejorase a su vez la calidad del agua.

