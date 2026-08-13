Fallece Prichard Colón: quién era el boxeador y qué ocurrió en la pelea contra Terrel Williams que cambió su vida

El mundo del boxeo está de luto tras conocerse este jueves 13 de agosto el fallecimiento del exboxeador puertorriqueño Prichard Colón, a los 33 años. El deportista pasó más de una década con las secuelas de una grave lesión cerebral que sufrió durante un combate profesional.

La noticia fue dada a conocer por su padre en redes sociales, donde compartió un mensaje dirigido a familiares, amigos y seguidores que acompañaron a Prichard durante su proceso de recuperación.

“Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal. Ahora está en un mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo”, expresó.

Además, agradeció las muestras de cariño recibidas durante esos años y pidió mantener las oraciones por su familia. “Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan, por favor manténganos en oraciones”, concluyó.

Una golpe que marcó su carrera

La carrera de Prichard Colón cambió el 17 de octubre del 2015, cuando enfrentó al estadounidense Terrel Williams en Fairfax, Virginia. Durante el combate recibió varios golpes en la nuca y sufrió una grave lesión cerebral que derivó en un derrame cerebral.

Colón fue trasladado de emergencia a un centro médico y permaneció en coma durante poco más de 200 días. Desde entonces, comenzó un extenso proceso de rehabilitación con el apoyo de su familia.

Antes del combate, Prichard Colón era considerado una de las promesas del boxeo puertorriqueño. Su carrera deportiva quedó truncada después de dicho combate. Durante los años siguientes, miles de personas siguieron su proceso de rehabilitación por medio de las publicaciones de su familia.

En reconocimiento a su trayectoria deportiva, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le otorgó en el 2021 la distinción de Campeón Mundial Honorario.