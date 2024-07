De acuerdo con una investigación que realizó la revista estadounidense Forbes, especializada en negocios y finanzas, solamente 33 países le otorgarán premios en efectivo a sus medallistas olímpicos en París 2024.

Sin embargo, de las naciones que otorgarán premios económicos a los ganadores de una presea, solamente 15 le confirmaron a la revista que pagarán más de 100 mil dólares (775 mil quetzales) por cada medalla de oro.

Cabe destacar que en la lista de los 15 países que más le pagan a sus atletas por ganar una medalla en las Olimpiadas, no hay ninguna nación americana, ya que se encuentran 12 europeos y tres asiáticos.

Además, el único país hispoanohablante de la lista es España, y justamente se encuentra en la última posición del listado, siendo ampliamente superada por las demás.

El territorio autónomo de Hong Kong, que se encuentra compitiendo de manera independiente en París, se encuentra en el primer lugar de la lista, ofreciendo 768 mil dólares (5 millones 900 mil quetzales) por una medalla de oro.

Le siguen las otros países que superan la barra de los 200 mil: Israel, Serbia y Malasia. Los israelíes ofrecen 275 mil dólares (2 millones 100 mil quetzales) por medalla de oro, los serbios dan 218 mil dólares (1 millón 690 mil quetzales) y los malayos entregan 214 mil dólares (1 millón 650 mil qutezales).

Por su parte, las naciones que rebasan el barrote de los 155 mil son: Italia, Lituania y Moldavia. Los italianos dan 196 mil dólares (1 millón 500 mil quetzales), los lituanos ofrecen 182 mil dólares (1 millón 400 mil quetzales) y los moldavos entregan 171 mil dólares (1 millón 300 mil quetzales).

La lista de los 15 países que más pagan por medalla olímpica:

Man Wai Vivian Kong is an Olympic champion! 🥇

Hong Kong wins its first gold medal of the Games 🇭🇰

-

Man Wai Vivian Kong est championne olympique ! 🥇

Hong Kong décroche sa première médaille d'or des Jeux 🇭🇰#Paris2024 pic.twitter.com/dTkGWVwgVt