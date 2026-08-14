Muere Finlay Tarling durante la Vuelta a Portugal: qué ocurrió en el accidente del ciclista galés

El ciclismo internacional está de luto por la muerte del ciclista británico Finlay Tarling, de 19 años, ocurrida este viernes durante la octava etapa de la 87.ª Volta a Portugal, entre Melgaço y Fafe.

La organización de la carrera informó en un comunicado que el corredor del NSN Development Team murió tras verse involucrado en un accidente durante la etapa.

Según las primeras informaciones divulgadas por la cadena portuguesa RTP, Tarling habría sufrido una colisión frontal con un vehículo ajeno a la competencia que circulaba en sentido contrario.

Los organizadores decidieron neutralizar la etapa cuando faltaban unos 20 kilómetros para la meta y suspendieron la ceremonia de premiación prevista para la jornada, en señal de duelo.

Comunicado de la Vuelta a Portugal

Los organizadores de la 87.ª Volta a Portugal em Bicicleta Jogos Santa Casa expresaron su pesar por la muerte del deportista:

“Los organizadores de la Volta a Portugal y la Federación Portuguesa de Ciclismo expresan sus más sinceras condolencias a la familia de Finlay Tarling, a sus compañeros de equipo, al NSN Development Team y a todos sus amigos y seres queridos”. Asimismo, confirmaron que la carrera fue neutralizada hasta la llegada a Fafe y que no se celebraría ningún acto protocolario relacionado con la etapa.

Una promesa del ciclismo británico

Finlay Tarling nació en Gales el 2 de octubre del 2006 y era considerado una de las mayores promesas del ciclismo británico, especialmente en la modalidad de contrarreloj.

En el 2025 se unió a la estructura de desarrollo del NSN Development Team, donde continuó demostrando su potencial. Durante la presente temporada obtuvo un segundo y un cuarto lugar en etapas del Tour de Ruanda.

Entre sus resultados más sobresalientes figuran:

Subcampeón de la contrarreloj del Campeonato Británico Júnior 2024

Segundo lugar en la Chrono des Nations 2023

Varias actuaciones destacadas en pruebas de desarrollo del calendario internacional

Finlay también era conocido por ser el hermano menor de Josh Tarling que corre para el equipo Netcompany INEOS., especialista en contrarreloj.