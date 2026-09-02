Por qué Tiger Woods evitó la cárcel y qué sanción recibió tras su accidente

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Por qué Tiger Woods evitó la cárcel y qué sanción recibió tras su accidente

Tiger Woods evitó la cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Florida por un accidente de tránsito ocurrido en marzo.

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LOS ANGELES (United States), 23/02/2026.- American golfer Tiger Woods is introduced during the final round of the 2026 Genesis Invitational at Riviera Country Club in Los Angeles, California, USA, 22 February 2026. EFE/EPA/CHRIS TORRES

Tiger Woods evita la cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía.(Foto Prensa Libre: EFE).

El golfista Tiger Woods alcanzó un acuerdo con la Fiscalía que le permitirá evitar la cárcel por el accidente de tránsito que sufrió en marzo pasado y por el que fue acusado de conducir bajo la influencia de alcohol o drogas y de negarse a realizarse una prueba de orina.

A cambio, Woods perderá su licencia de conducir durante cinco años y deberá pagar una multa de US$1 mil 500 por los nuevos cargos presentados por la Fiscalía, que fueron reducidos tras el acuerdo, según informó The Athletic.

El golfista, de 50 años, acudió este miércoles a una audiencia en una corte del condado de Martin, Florida, acompañado de su pareja, Vanessa Trump. Durante la comparecencia se declaró culpable de los nuevos cargos y cerró el proceso judicial.

El accidente ocurrió el pasado 27 de marzo, cuando Woods intentó rebasar a gran velocidad una camioneta con remolque en una carretera estrecha. Durante la maniobra golpeó la parte trasera del otro vehículo y terminó volcando sobre el lado del conductor.

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Ni Woods, que viajaba solo, ni el conductor del otro vehículo resultaron heridos. Aunque el golfista no dio positivo en la prueba de alcoholemia, pasó varias horas detenido después de negarse a realizarse una prueba de orina y fue acusado de conducir bajo la influencia de sustancias.

Las autoridades informaron que el ganador de 15 torneos major llevaba dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, y que durante su detención tenía los “ojos vidriosos” y caminaba de forma “letárgica”.

Días después del accidente, Woods anunció que se alejaría temporalmente del golf para recibir tratamiento y concentrarse en su salud.

El estadounidense ya había sufrido un grave accidente de tránsito en febrero de 2021 en Los Ángeles, en el que sufrió fracturas abiertas de tibia y peroné que pusieron en riesgo su carrera deportiva. En 2017 también cumplió servicios comunitarios después de ser detenido por conducir bajo la influencia de sustancias.

Woods permanece alejado de la competición desde 2024 mientras se recupera de una rotura del tendón de Aquiles y de su séptima operación de espalda.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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