Tadej Pogačar no volverá a competir este año tras su caída en la Vuelta a España

Tadej Pogačar cierra anticipadamente su temporada. El ciclista esloveno que sufrió una fuerte caída durante la octava etapa de la Vuelta a España al tropezar con una piedra en la carretera cuando iba como líder de la competencia no volverá a competir en lo que resta del año según confirmó su equipo UAE Team Emirates.

Las lesiones sufridas en la caída fueron de consideración. Pogačar fue diagnosticado con una conmoción cerebral severa una fractura desplazada de la clavícula izquierda y una fractura estable en la vértebra cervical C7 además de múltiples abrasiones en lo que fue uno de los accidentes más graves de su carrera profesional.

El esloveno fue operado con éxito de la clavícula en un hospital de Barcelona tras varios días de observación por el golpe en la cabeza. La intervención quirúrgica salió bien pero el proceso de recuperación obliga a descartar cualquier posibilidad de regreso a la competición en lo que resta del año.

Las ausencias de Pogačar hasta fin de año

La baja de Pogačar tendrá un impacto significativo en el calendario ciclista de los próximos meses. El esloveno se perderá el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta en Montreal el Campeonato Europeo y la clásica Il Lombardia en lo que son tres de las pruebas más importantes del final de temporada.

La caída llegó en el peor momento para Pogačar que iba líder de la Vuelta a España con una ventaja cómoda en la clasificación general. El accidente ocurrió cuando el esloveno pisó una pequeña piedra oculta en la carretera en lo que fue un instante de mala fortuna que truncó lo que prometía ser otra actuación memorable.

Pogačar había llegado a la Vuelta a España como uno de los grandes favoritos al título después de una temporada extraordinaria. El esloveno buscaba convertirse en el primer ciclista en ganar las tres grandes en el mismo año pero la caída de la octava etapa acabó con ese sueño antes de tiempo.

Con la baja de Pogačar el panorama del ciclismo mundial cambia de cara a los últimos meses del año. Su ausencia abre la puerta a otros favoritos en el Mundial y en las clásicas de otoño en lo que será el final de temporada más incierto de los últimos años en el pelotón internacional.