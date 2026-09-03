Mardoqueo Vásquez: “Estamos contentos con este resultado” tras ganar la segunda etapa de la Vuelta a Honduras

El equipo continental guatemalteco Hino One La Red está haciendo valer su condición de campeón defensor de la Vuelta a Honduras, al conseguir su segunda victoria consecutiva de etapa.

En la primera jornada fue el colombiano Andrés Mancipe quien se quedó con el triunfo, mientras que ayer el bicampeón de la Vuelta a Guatemala, Mardoqueo Vásquez, se impuso en la segunda etapa, disputada sobre 133 kilómetros.

La jornada tuvo un recorrido exigente, especialmente en los últimos tres kilómetros, donde los ciclistas afrontaron un fuerte ascenso que favoreció las características de Vásquez. Después del trabajo realizado junto a sus compañeros, el guatemalteco logró desprenderse de sus rivales e ingresar en solitario a la meta, ubicada en El Cajón.

Mardoqueo detuvo el cronómetro en 3 horas, 19 minutos y 25 segundos. El hondureño Fredd Matute terminó en la segunda posición, mientras que el guatemalteco Melvin Torres, también integrante del Hino One La Red, completó el podio.

“Estoy agradecido con Dios y con mi equipo, porque supimos controlar la carrera de principio a fin y eso me ayudó a ingresar en soledad a la meta y podernos quedar con la etapa y el liderato de la competencia. Fue una etapa bastante difícil, con bastante calor, pero estamos contentos con este resultado”, expresó Vásquez.

Dominio guatemalteco

El equipo guatemalteco no solo domina la clasificación general individual. Melvin Torres encabeza la categoría sub-23, mientras que Mardoqueo Vásquez también lidera la clasificación de montaña.

La tercera etapa se disputará este viernes 4 de septiembre sobre un recorrido de 128 kilómetros. La salida será en el puente sobre el río Humaya y los ciclistas completarán un circuito de cuatro vueltas antes de dirigirse hacia la meta, ubicada en El Negrito, Yoro.