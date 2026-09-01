Amador Méndez, el joven boxeador invicto que representa a Guatemala y suma nueve triunfos como profesional

Amador Méndez necesitó apenas 34 segundos para conseguir su novena victoria como boxeador profesional.

El joven de 21 años noqueó al mexicano Jonathan Martín Morales en la cartelera que encabezó Léster Martínez en Los Ángeles y mantuvo intacto su récord.

Méndez conectó un recto de derecha a la mandíbula que abrió el camino para el desenlace. Poco después, un gancho de izquierda al hígado mandó a su rival a la lona y el mexicano no pudo levantarse durante el conteo del árbitro.

Con este triunfo, el pugilista mantiene su invicto y suma siete victorias por nocaut.

Su carrera apenas comienza, pero ya tiene claro el camino que quiere seguir y la bandera que desea llevar consigo.

Con el corazón guatemalteco

Aunque nació en Estados Unidos y creció lejos de Guatemala, Méndez decidió representar al país de su padre, Hugo Méndez, quien nació en Nueva Concepción, Escuintla, y emigró a Estados Unidos cuando era niño.

La relación de Amador con el boxeo también comenzó en casa. Su padre tuvo la intención de convertirse en pugilista y, a los 17 años, disputó una pelea en Nueva Concepción. No fue un combate oficial, pero aquella experiencia marcó su relación con este deporte.

Cuando nació Amador, Hugo encontró en su hijo una nueva oportunidad para compartir esa pasión. Comenzó a enseñarle boxeo desde pequeño, primero como un juego y después con mayor disciplina.

Las películas de Rocky también despertaron en el joven la fascinación por el deporte.

Amador Méndez ha tenido una buena amistad con Léster Martínez en su carrera en el boxeo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Hugo Méndez)

“Si le voy a enseñar algo al nene, le tengo que enseñar correcto”, recuerda Hugo sobre aquellos primeros años.

El padre de Amador fue su entrenador hasta que cumplió 17 años. Después, el joven continuó su preparación con el cubano Pedro Luis Marrero, conocido como el Chino, y actualmente trabaja con el nicaragüense Marcos Caballero.

El camino hacia el profesionalismo ha estado acompañado de sacrificios. Para su reciente pelea, Méndez realizó dos campamentos consecutivos y permaneció cerca de tres meses concentrado en Indio, California, lejos de su hogar en Austin, Texas.

Durante ese período también pasó varios meses sin ver a su madre. Para Hugo, esa disciplina es una de las características que mejor define a su hijo.

El equipo de Amador Méndez tiene claro que representan a Guatemala, la tierra donde nació Hugo, papá del boxeador. (Foto Prensa Libre: Cortesía Hugo Méndez)

“Lo que más me impresiona de Amador es su dedicación. Él ha sido boxeador desde bebé”, afirma.

A pesar de su corta trayectoria, Méndez ya ha buscado la oportunidad de aprender de algunos de los nombres importantes del boxeo. Entre ellos está Shakur Stevenson, con quien compartió sesiones de sparring.

Stevenson es uno de los boxeadores que más admira y también el rival al que le gustaría enfrentar algún día.

“Porque es el mejor ahora; yo quiero ser el número uno”, dice.

La bandera de guatemala está en el cuadrllátero en las peleas de Amador Méndez. (Foto Prensa Libre: Cortesía José Mazariegos y Gonzalo López)

El aprendizaje también ha llegado a través de conversaciones con figuras experimentadas. Recientemente habló con el excampeón mundial Chris Algieri sobre el manejo del peso y la preparación necesaria para conservar la fuerza durante una carrera profesional.

“Me encanta obtener conocimiento”, explica.

Para Méndez, representar a Guatemala tampoco es una decisión circunstancial. La bandera azul y blanco está relacionada con sus raíces familiares y con el vínculo que mantiene con el país de su padre.

“Guatemala nunca ha tenido muchos boxeadores. Para ser uno de los primeros representando a Guatemala, yo me siento muy feliz”, expresa.

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Esa conexión también quedó reflejada en una de sus peleas recientes, cuando Léster Martínez lo acompañó durante su ingreso al cuadrilátero. Ambos aparecieron junto a la bandera de Guatemala.

Ahora, los dos forman parte de una nueva generación de boxeadores que busca colocar el nombre del país en escenarios internacionales.

Léster ya construyó su propio camino hasta convertirse en una de las principales figuras del boxeo guatemalteco. Méndez apenas comienza, pero sus nueve victorias y su récord invicto alimentan una ambición que va mucho más allá de sus primeros pasos como profesional.