Video: Los Nansana Dance Kids enviaron un mensaje de felicitación a Lester Martínez

Los Nansana Dance Kids se sumaron a la celebración por el triunfo de Lester Martínez. El grupo infantil de Uganda dedicó un video al boxeador guatemalteco tras su victoria por nocaut técnico sobre el croata Luka Plantić en Los Ángeles. “Felicidades a Lester Martínez y a los chapines por la victoria”, expresaron.

El grupo se ha ganado el cariño de los guatemaltecos por sus coreografías con música nacional, entre ellas Luna de Xelajú y Chicharrón con pelos. Ahora, los niños volvieron a mostrar su cercanía con Guatemala al celebrar la victoria de Martínez.

El gesto de los Nansana Dance Kids llega en una noche histórica para el boxeo guatemalteco. Lester Martínez retuvo su título interino del CMB supermediano con un nocaut técnico en el décimo round sobre Luka Plantić actualizando su récord a 21 victorias 0 derrotas y 1 empate con 17 nocauts.

Por ahora una visita del grupo a Guatemala no está contemplada. Sin embargo los niños mantienen la ilusión de conocer el país algún día y aseguran que continuarán promoviendo a Guatemala ante el mundo mientras esperan una oportunidad para hacer realidad ese sueño.