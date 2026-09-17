Carrera San Martín 2026: fecha, recorridos, inscripción y todos los detalles de la edición 13

La Carrera San Martín se prepara para celebrar su decimotercera edición con una jornada deportiva y solidaria que reunirá nuevamente a familias y corredores guatemaltecos. El evento se realizará el domingo 25 de octubre y tendrá como beneficiaria a la Fundación Margarita Tejada.

Para este año, la organización se ha planteado como meta reunir a 8 mil participantes, quienes podrán formar parte de los recorridos de 5 y 10 kilómetros, además de una jornada que busca promover el deporte, la convivencia familiar y la inclusión.

La actividad tendrá como punto de inicio la 12 calle y Avenida Reforma. La jornada comenzará a las a las 7:30 horas donde se realizará la tradicional Caminatón. La salida oficial de los corredores está programada para las 8:00 horas.

Una de las novedades de esta edición será la habilitación de bloques de salida para quienes deseen realizar los recorridos de 5 y 10 kilómetros con un enfoque competitivo, sin dejar de lado el carácter familiar que ha distinguido a la carrera.

Una carrera con causa

Además de promover la actividad física, la Carrera San Martín mantiene su objetivo de apoyar el trabajo de la Fundación Margarita Tejada. A lo largo de sus ediciones anteriores se han recaudado fondos los cuales son destinados a programas que buscan ampliar servicios, desarrollar capacitaciones y generar oportunidades para personas con síndrome de Down.

Las inscripciones ya están disponibles con un costo de Q155, incluido el chip. Los interesados pueden registrarse en las tiendas San Martín, en Ticketasa y en la página oficial de la carrera www.carrera.sanmartinbakery.com

La Expo y entrega de kits se llevará a cabo el 23 y 24 de octubre, de 9:00 a 19:00 horas, en Oakland Place, sótano 4.

El kit para los participantes incluirá número de chip, bolsa para el corredor, medalla conmemorativa, playera, productos de patrocinadores y una cuponera.