David González: “El objetivo del Team Medellín EPM es ganar la Vuelta a Guatemala”

David González, originario de Bogotá y con tan solo 22 años, comenzó a escribir su nombre en la Vuelta a Guatemala y, junto a su equipo, Team Medellín EPM, se ha propuesto como objetivo conquistar el título.

González completó la primera etapa con más de dos minutos de ventaja sobre el segundo lugar, Efrén Santos, con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 23 segundos, y se colocó los suéteres de ganador de etapa, líder general, líder Sub-23, líder de Metas Volantes y regularidad.

El ciclista expresó su alegría y agradecimiento a su equipo y a su familia, y relató que, durante la fuga que lideró por más de 50 kilómetros, solo se enfocó en el trabajo: “Simplemente ir a tope, no pensar en nada más, hacer el trabajo de equipo. Si me atrapaban, tenía la satisfacción de haber trabajado en conjunto con el equipo”.

Sobre los logros obtenidos en el primer día de competencia, González afirmó: “Es el resultado del trabajo en equipo y de la resiliencia que tengo y que tiene mi familia. Es un momento muy bonito para mí. Uno siempre quiere ganar; no siempre se dan las cosas, pero hoy se dieron para mí y para mi equipo”.

González ha obtenido importantes victorias este año, como la Vuelta a Venezuela, el Clásico RCN y la Vuelta Independencia, lo que lo ha fortalecido física y mentalmente. “Cada día me tengo más confianza, aprendo más, me siento mejor ciclista, más fuerte mentalmente. Simplemente lo intenté; si no se daba, bien; si se daba, perfecto. Lo más importante para mí era cumplir con la labor de equipo, y lo hicimos”.

Mardoqueo Vásquez el mejor guatemalteco, David González y Aldemar Reyes festejan en el podio. (FOTO PRENSA LIBRE: ÉRICK ÁVILA)

Para finalizar, aseguró que el objetivo del equipo es conquistar la Vuelta a Guatemala: “El objetivo es claro: ganar la carrera, ya sea conmigo o con mis compañeros, y hoy empezamos con pie derecho”.

En la segunda etapa, que recorrerá de El Progreso, Jutiapa, a la Municipalidad de Fraijanes, el Team Medellín EPM intentará dar el segundo golpe sobre la mesa.