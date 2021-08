El italiano Massimo Stano conquista el oro olímpico en los 20 kilómetros marcha donde participaron tres guatemaltecos

Los españoles Álvaro Martín (1h21:46, a 41 segundos del campeón) y Diego García Carrera (1h21:57, a 52 segundos), vigentes campeón y subcampeón de Europa, fueron cuarto y sexto respectivamente, después de haber formado parte del grupo de siete hombres en cabeza que se mantuvo agrupado hasta pasado el kilómetro 16.

A partir de ahí, Stano se fue en compañía de los dos marchistas locales y los tres fueron progresivamente ganando segundos de margen, hasta quedar claro que entre los tres se disputarían la victoria.

Yamanishi fue el primero en descolgarse y Stano mantuvo un ritmo que le permitió destacarse con la llegada al último kilómetro para terminar llevándose la victoria.

El marchista italiano consigue así su primera medalla importante, después de haber rozado el podio en el Europeo de Berlín-2018, donde fue cuarto.

En el pasado Mundial en Doha-2019 fue decimocuarto, en una carrera disputada de madrugada con altas temperaturas en la capital catarí y donde Yamanishi había sido el más fuerte.

La marcha latinoamericana no consiguió que ninguno de sus representantes quedara en el ‘Top 10’ de la prueba.

El primer andarín de la región fue el mexicano Andrés Eduardo Olivas (11º, 1h22:46), seguido del ecuatoriano Brian Pintado (12º, 1h22:54), del brasileño Caio Bonfim (13º), 1h23:21) y del también colombiano Manuel Esteban Soto (14º, 1h23:32).

El campeón mundial de Londres-2017, el colombiano Eider Arévalo, acabó en el decimoctavo lugar, con un crono de 1h24:10.

El mejor guatemalteco en esta competencia fue el orgullo de la aldea Quejá, San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, Calel Sis, de 22 años, quien durante este evento se mostró dispuesto a enfrentar a los mejores del mundo. El atleta nacional se mantuvo siempre entre los puestos 25 y 30.

Massimo Stano of #ITA takes #gold in the men’s 20km race walk on his first Olympic appearance!@WorldAthletics | #StrongerTogether | #Tokyo2020 | #Athletics pic.twitter.com/ISLn43n4ag

— Olympics (@Olympics) August 5, 2021