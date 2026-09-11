Léster Martínez: el boxeador habla este viernes de su próxima pelea y su posible regreso al ring en Guatemala

El campeón interino del CMB deberá disputar un combate más antes de buscar el título absoluto, mientras su equipo contempla que ese compromiso pueda realizarse en Guatemala.

Léster Martínez regresó a Guatemala después de la victoria más importante de su carrera reciente y este viernes, a las 11.30 horas está programada una conferencia de prensa en la que hablará ante los medios nacionales sobre lo que viene en su carrera. La transmisión en vivo usted la tiene en Prensa Libre en este enlace:

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El campeón interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) mantiene como objetivo conquistar el título absoluto de las 168 libras, pero antes deberá cumplir con una pelea más.

La ruta quedó más clara después de que el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, señalara que Martínez tendrá que disputar otro combate antes de aspirar a enfrentar al ganador de Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli. Ese duelo está programado para el 31 de octubre y definirá al campeón absoluto de la división, por lo que el guatemalteco deberá esperar su oportunidad.

Mientras tanto, Guatemala aparece como una posibilidad para el próximo combate de Martínez. Su entrenador, Esaú Diéguez, confirmó que existe interés en llevar al peleador al país, aunque todavía no hay sede ni rival definidos. El técnico considera que, si el siguiente compromiso no es directamente ante Canelo o Mbilli, sería ideal enfrentar en Guatemala a un boxeador ubicado entre los mejores 10 de la categoría.

La posibilidad de enfrentar directamente a Canelo o Mbilli tendría otro escenario. Diéguez considera que una pelea de esa magnitud difícilmente podría organizarse en Guatemala por las condiciones económicas que implica, especialmente por la bolsa de Canelo, por lo que Estados Unidos o incluso Medio Oriente aparecen como opciones más viables.

Martínez llega a esta etapa después de vencer por nocaut técnico en el décimo asalto al croata Luka Plantić, el pasado 29 de agosto en Los Ángeles. El triunfo le permitió conservar el campeonato interino del CMB y mejorar su récord a 21 victorias, 17 de ellas por nocaut, además de un empate. Diéguez destacó el trabajo realizado durante las 12 semanas de preparación y consideró que Martínez terminó la pelea con la condición física necesaria para haber disputado incluso 12 asaltos.