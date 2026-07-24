EN VIVO | Santo Domingo 2026: inician los Juegos Centroamericanos y del Caribe con la participación de 477 atletas guatemaltecos

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 viven este viernes 24 de julio a las 18 horas de Guatemala uno de sus momentos más esperados con la ceremonia inaugural, que se celebra en la capital dominicana y marca el inicio oficial del evento multideportivo más antiguo del mundo, justo en el año en que conmemora el centenario de su primera edición, disputada en Ciudad de México en 1926.

Aunque las competencias comenzaron desde el 20 de julio en varias disciplinas, la inauguración reúne a las delegaciones de los 37 países participantes, entre ellas la de Guatemala, integrada por 477 atletas, que competirán en 38 de las 40 disciplinas del programa.

La representación guatemalteca desfila con los abanderados Alejandra Higueros, de taekwondo, y Erick Gordillo, de natación, en una delegación que también cuenta con figuras como los medallistas olímpicos Adriana Ruano y Jean Pierre Brol, además del badmintonista Kevin Cordón.

Santo Domingo recibe a más de 6 mil deportistas hasta el 8 de agosto, en una edición que incorpora por primera vez el skateboarding, el netball y los e-sports, además de servir como el inicio del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Prensa Libre le lleva el minuto a minuto de la ceremonia inaugural, con el desfile de las delegaciones, el encendido del pebetero, los espectáculos artísticos y las principales incidencias del acto que abre oficialmente los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

24 de julio 2026, 19.26h República Dominicana, la anfitriona, cierra el desfile de delegaciones

24 de julio 2026, 19.22h Venezuela, potencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

24 de julio 2026, 18.49h Guatemala desfila en la ceremonia de inauguración

La comitiva guatemalteca se presenta en suelo dominicano con el contingente más numeroso de su historia en estos juegos. Integrada por 213 mujeres y 267 hombres, la delegación participará en 38 disciplinas, superando las cifras de participación registradas en Mayagüez 2010 y Barranquilla 2018.

24 de julio 2026, 18.38h Cuba, otra delegación exitosa en esta competencia

El Caribe hispanohablante y caribeño mayor se presenta con delegaciones históricas de peso como Cuba, Puerto Rico, la anfitriona República Dominicana y Haití, además de potencias del atletismo caribeño como Jamaica, Bahamas, Barbados, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas.

24 de julio 2026, 18.35h Colombia, otra potencia en estos Juegos Centroamericanos

Sudamérica aporta la potencia de Colombia y Venezuela, dos delegaciones que han disputado los primeros lugares del medallero en las ediciones recientes, junto a las naciones de Guyana y Surinam.

24 de julio 2026, 18.18h México, el máximo ganador de estos Juegos, abre la ceremonia

Desde Norteamérica, México encabeza la nómina histórica del certamen como el máximo ganador de medallas en la historia de las justas.

24 de julio 2026, 18.15h Presentan un vídeo que hace un recuento de los 100 años de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

24 de julio 2026, 18.11h Diversos artistas interpretan la canción Dominicano Soy 2026

24 de julio 2026, 18.08h Presentan un espectáculo de luces con drones

24 de julio 2026, 18.03h Coro Nacional y Orquesta Sinfónica Nacional entonan el Himno de República Dominicana

El Himno Nacional de República Dominicana lo interpretan en lengua de señas.

24 de julio 2026, 18 .00h Inicia ceremonia inaugural de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

24 de julio 2026, 17.56h Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo

Vista del Estadio Olímpico donde se lleva a cabo la ceremonia inaugural de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

24 de julio 2026, 17.47h Preparan la izada de bandera de República Dominicana

24 de julio 2026, 17.30h Guatemala ondea su bandera

La ceremonia inaugural marca el regreso del país a esta competencia con sus símbolos nacionales, después de que en la edición de San Salvador 2023 sus deportistas compitieran bajo la representación de Centro Caribe Sports debido a la suspensión impuesta al Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

24 de julio 2026, 17.00h Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

La ceremonia de inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebra este viernes 24 de julio a las 19 horas de Guatemala en el Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana.







