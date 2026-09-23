Francisco Arredondo competirá en Marruecos rumbo al Rally Dakar 2027

Los ojos de los amantes del rally guatemalteco y centroamericano estarán puestos, del próximo 28 de septiembre al 3 de octubre, en Marruecos, ya que el corredor nacional Francisco Arredondo confirmó su participación en esa competencia, que forma parte del calendario mundial.

A la cita llegarán los mejores pilotos del mundo, ya que los corredores toman este evento como una de las últimas competencias de alta exigencia previas a la carrera más difícil del mundo, el Rally Dakar 2027, que se correrá del 1 al 15 de enero en Arabia Saudita.

Arredondo formará parte del BAS World KTM Racing Team, un equipo privado que tiene todas las prestaciones de uno de fábrica. El guatemalteco tendrá como compañeros de equipo a Toni Mulec (Eslovenia), Jiri Broz (República Checa), Tomás de Gavardo (Chile), Mathieu Doveze (Francia), Paolo Lucci (Italia), Richard Fliter (Brasil), Sebastian Pakciarz (Argentina), Lars Van Berkel (Holanda) y Anatolii Aval (Ucrania).

El rally se desarrollará entre las localidades de Agadir y Zagora. La salida será desde Agadir, puerta del océano y de los paisajes atlánticos, para un recorrido hacia el sur hasta Zagora, cruce del desierto. Desde el vivac, cuatro circuitos alrededor de la ciudad permitirán descubrir la región y su entorno desértico.

Marruecos siempre ha sido una tierra de rally raid. La historia comenzó en 1982 con el Paris-Agadir, el primer rally raid organizado en Marruecos. Al año siguiente, el rally pasó a llamarse Atlas Rally y rápidamente se convirtió en la prueba emblemática del calendario de rally raid, que atraía a los mejores pilotos y equipos del planeta.

Francisco Arredondo se ha convertido en un experto en las competencias de terreno árido. (Foto Prensa Libre: Cortesía César Pérez).

En el 2025 comenzó un nuevo capítulo con Pro Dunes al frente de la organización. Con Marc Coma y Luc Alphand al mando, el Rally de Marruecos combina una visión renovada, gestión profesional y experiencia internacional, mientras mantiene su tradición como la gran prueba previa al Dakar. El rally sigue siendo un evento clave del calendario de rally raid, con recorridos exigentes y una experiencia única en los desiertos marroquíes.