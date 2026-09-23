La guatemalteca Anaí Porras destaca en el Mundial Junior de Surf

Anaí Porras Pilato, de 15 años, consiguió el puesto 25 en la categoría Sub-16 del Campeonato Mundial Junior de la Asociación Internacional de Surf (ISA), disputado recientemente en las playas La Bocana y El Sunzal, en La Libertad, El Salvador.

La guatemalteca cuenta con siete años de experiencia sobre las olas y un año y medio de recorrido competitivo. Es integrante de la Selección Nacional de Surf de Guatemala en las categorías Juvenil y Mayor.

El resultado representa la mejor ubicación de un atleta guatemalteco en los registros de estas competencias mundiales juveniles, luego que el campeonato reuniera a 450 atletas de 56 países, quienes compitieron en uno de los principales escenarios del surf internacional.

Porras Pilato también destacó como la representante centroamericana mejor ubicada en su categoría.

Porras ha competido en las divisiones Sub-14, Sub-16, Sub-18 y Open.

“Me siento feliz y orgullosa de que el trabajo que he hecho en las competencias esté dando buenos resultados. Me siento muy feliz de poner la bandera de Guatemala en alto”, expresó la atleta.

Entre sus resultados anteriores se encuentran el campeonato nacional Sub-14 y el subcampeonato Sub-16 del Circuito Panameño de Surf, además del título Sub-14 en un torneo ALAS disputado en Hawái, Guatemala, y el quinto lugar en la categoría Sub-18 del ALAS de Santa Catalina, Panamá.

La deportista también participó en el Mundial Open de la ISA en El Salvador, en 2025; en el Mundial Juvenil de Perú, ese mismo año, y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, en 2026, junto con el equipo mayor.

Porras explicó que su vínculo con el surf comenzó desde pequeña, gracias a su padre, Ricardo Porras, quien le enseñó a practicar este deporte.

“Me encanta surfear porque vivo rodeada del mar y porque mi papá desde muy pequeña me enseñó a surfear y desde ahí le empecé a agarrar mucho cariño al deporte”, comentó.

La guatemalteca también destacó la convivencia con sus amigos y su hermano como una de sus principales motivaciones. “La cancha nunca es la misma”, señaló al referirse a las particularidades del surf y a la experiencia de enfrentar cada ola.

El resultado en El Salvador representa un paso importante en el proceso de desarrollo de Anaí Porras, quien continúa su preparación con el objetivo de consolidarse en la categoría Open y buscar nuevos resultados internacionales para Guatemala.