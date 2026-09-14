Fredy Toc se corona campeón de la Prevuelta de Chimaltenango y apunta a la Vuelta a Guatemala

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Fredy Toc se corona campeón de la Prevuelta de Chimaltenango y apunta a la Vuelta a Guatemala

Fredy Toc lideró el dominio de ECA Electricidad, que ganó las cuatro etapas y llega fortalecido a la Vuelta a Guatemala.

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Fredy Toc del ECA Electricidad celebra la obtención del título de la Prevuelta 2026. (Foto Prensa Libre: Fedeciclismo).

Fredy Toc del ECA Electricidad celebra la obtención del título de la Prevuelta 2026. (Foto Prensa Libre: Fedeciclismo).

El ciclista Fredy Toc, del equipo ECA Electricidad, se consagró campeón de la Prevuelta de Chimazat en Chimaltenango, competencia que sirvió como preparación rumbo a la 65 edición de la Vuelta a Guatemala, que comenzará el próximo 23 de octubre.

ECA Electricidad dominó de principio a fin al quedarse con las cuatro etapas de la competencia. Fredy fue el gran protagonista al conquistar dos fracciones y asumir desde el primer día el maillot amarillo, que defendió hasta el cierre con el respaldo de sus compañeros.

Su hermano Gerson Toc, José Canastuj y Nelson Panjoj, ganador de la última etapa, completaron la destacada actuación del conjunto, que mostró fortaleza colectiva durante los kilómetros de la prueba.

Tras tomar el liderato en la jornada inaugural, Fredy Toc contó con el respaldo de sus compañeros para controlar los intentos de sus rivales y conservar la ventaja hasta proclamarse campeón de la Prevuelta.

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La competencia también dejó ganadores en otras especialidades. Manuel Rodas, del Decorabaños, se impuso en la clasificación de metas volantes, mientras José Canastuj terminó como el mejor escalador.

Por su parte, Cristian López, también representante del Decorabaños, fue reconocido como el mejor ciclista de la categoría sub-23.

Con este resultado, Toc y ECA Electricidad llegan con confianza renovada a la recta final de preparación para la Vuelta a Guatemala, uno de los principales objetivos del ciclismo nacional.

ESCRITO POR:

Douglas Suruy

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con 14 años de experiencia. Reconocido por coberturas como el Mundial de Rusia 2018 y Colombia 2011 (Sub20).

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