Fredy Toc se corona campeón de la Prevuelta de Chimaltenango y apunta a la Vuelta a Guatemala

El ciclista Fredy Toc, del equipo ECA Electricidad, se consagró campeón de la Prevuelta de Chimazat en Chimaltenango, competencia que sirvió como preparación rumbo a la 65 edición de la Vuelta a Guatemala, que comenzará el próximo 23 de octubre.

ECA Electricidad dominó de principio a fin al quedarse con las cuatro etapas de la competencia. Fredy fue el gran protagonista al conquistar dos fracciones y asumir desde el primer día el maillot amarillo, que defendió hasta el cierre con el respaldo de sus compañeros.

Su hermano Gerson Toc, José Canastuj y Nelson Panjoj, ganador de la última etapa, completaron la destacada actuación del conjunto, que mostró fortaleza colectiva durante los kilómetros de la prueba.

Tras tomar el liderato en la jornada inaugural, Fredy Toc contó con el respaldo de sus compañeros para controlar los intentos de sus rivales y conservar la ventaja hasta proclamarse campeón de la Prevuelta.

La competencia también dejó ganadores en otras especialidades. Manuel Rodas, del Decorabaños, se impuso en la clasificación de metas volantes, mientras José Canastuj terminó como el mejor escalador.

Por su parte, Cristian López, también representante del Decorabaños, fue reconocido como el mejor ciclista de la categoría sub-23.

Con este resultado, Toc y ECA Electricidad llegan con confianza renovada a la recta final de preparación para la Vuelta a Guatemala, uno de los principales objetivos del ciclismo nacional.