De eso han transcurrido 20 años, en los cuales ha vivido de todo. Victorias, tristezas y lesiones, pero nunca perdió de vista el objetivo más grande de su carrera: participar en unos Juegos Olímpicos.

Ahora, tener la oportunidad de estar por primera vez en unas justas de alcance mundial, como París 2024, le provoca nostalgia, pues recuerda con emoción sus inicios en el judo, un deporte que se convirtió en una filosofía de vida.

“Me inicié en el deporte en octubre del 2004, después de que un compañero del instituto, que hacía boxeo, me dijo que fuéramos a la Casa del Deportista. A mí me gustaba el futbol, pero por ser pequeña no me iba bien”, comparte Solís, quien es originaria de la ciudad colonial.

“Primero me mostró el karate, pero no me llamó la atención; luego boxeo y levantamiento de pesas, hasta que llegamos con judo. Me le acerqué al entrenador y le pregunté qué necesitaba para entrenar. “Ganas”, respondió.

Clasificación a París

Solís obtuvo el pase a los Juegos Olímpicos por una carta de universalidad otorgada por el Comité Olímpico Internacional (COI). Fue determinante que en la actualidad se ubica en el puesto número uno en el ranquin nacional, así como centroamericano, de la categoría -48 kilogramos.

Para la atleta fue fundamental el haber finalizado entre las mejores 16 en el Mundial de Abu Dabi, así como la medalla bronce en el Open Panamericano, que se disputó en junio en Lima, Perú. Ambos resultados la impulsaron para tener la opción de estar en las que serán sus primeras olimpiadas.

“Estoy agradecida con Dios, porque en el 2015 estaba buscando clasificar a los JJ. OO. Río 2016, pero nació mi primera hija y ese sueño se fue desvaneciendo. Luego regresé a los entrenamientos y llegó mi segundo bebé, y el panorama fue más complicado con el deporte”, relata.

Solis durante uno de los entrenamiento en la Federación de Judo, ubicada en la zona 5 de la ciudad. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy Franco)

Abigail, de 8 años, y Mía, de 6, son los más grandes tesoros de Jacqueline, pues le dan la fortaleza para seguir adelante. Las pequeñas también viven con emoción la aventura en Francia, y pocos días antes de viajar le entregaron una lista de los recuerdos que quieren del país galo.

El tren esperado

“En el 2023 les dije a mis familiares que disculparan, porque me iba a retirar de las actividades familiares. A mi esposo (Josué) le dije, te subes o te bajas de este tren porque me iba a enfocar para llegar a los olímpicos. Era ahora o nunca”, revela.

Recuerda que cuando finalizó entre las mejores 16 del mundo en Abu Dabi se puso a llorar de la felicidad. “Cuando recibí la notificación de que estaría en París seguí llorando, le agradecí a Dios, a mi familia, esposo, entrenadores, por el gran soporte”.

Jacqueline será la primera mujer en la historia del judo de Guatemala en competir en unas olimpiadas. Antes tuvieron participación atletas como Juan González y Rodolfo Cano, en Atlanta 1996; Jorge Quintanal, en Sídney 2000; Darrel Castillo, en Londres 2012. En la edición de Río 2016 asistió Jorge Ramos.

Solís ya se encuentra en Francia en un campamento de entrenamiento. Será la primera guatemalteca en competir en París, el 27 de julio, a partir de las 2 de la madrugada -de Guatemala- en el Champ de Mars Arena.

Solis competirá en París 2024 gracias a un cupo de universalidad otorgado por el COI. (Foto Prensa Libre: Douglas Suruy)

Perfil de Jacqueline Solis

Madre y deportista.