Juan Miguel Moreno, doble medallista olímpico, comparte en Guatemala las claves para llegar a la élite

El taekuondo guatemalteco tuvo una visita que trasciende el deporte. Juan Miguel Moreno, doble medallista olímpico en Seúl 1988 y Barcelona 1992, regresó al tatami desde otra perspectiva: ya no como competidor, sino como entrenador y formador de nuevas generaciones.

Su historia representa el recorrido de un atleta que conoció la presión de los grandes escenarios y que ahora utiliza esas experiencias para ayudar a otros a alcanzar sus propios objetivos. Moreno, quien fue seleccionado de Estados Unidos y actualmente está al frente del equipo olímpico de Brasil, compartió en Guatemala parte de los conocimientos que ha construido durante décadas vinculadas al alto rendimiento.

Durante su estadía, impartió un seminario dirigido a atletas y entrenadores, en el que habló sobre sus vivencias como competidor, los desafíos de dirigir a deportistas de élite y algunos de los factores que considera fundamentales para alcanzar y mantenerse en el máximo nivel.

Su visita también coincidió con la oficialización de la fusión de Peak Performance y The Zone Training, proyecto dirigido por el exatleta Andrés Zelaya. Con el respaldo de Elizabeth Zamora, Francisco Palacios, Nelson Acajabón, Mario Gutiérrez, Eduardo y María Fernanda Stalling y Martín Miranda, la iniciativa busca fortalecer el taekuondo en Guatemala a través de la formación y transmisión de conocimientos adquiridos en esta disciplina.

El proyecto, unido al trabajo de la Federación Nacional de Taekuondo, tiene como propósito contribuir al crecimiento del deporte y recuperar el protagonismo de Guatemala en la región.

Moreno ha construido una destacada trayectoria tanto dentro como fuera del tatami. Como atleta, también conquistó una copa del mundo y fue campeón Panamericano; como entrenador, ha compartido sus conocimientos con el Comité Olímpico de Grecia y Estados Unidos, y actualmente lidera el proceso del equipo brasileño y ha guiado los pasos de atletas como Terrence Jennings y Paige McPherson, quienes han subido a un podio olímpico, al igual que el paratleta Evan Medl.

Durante su estadía en Guatemala, el doble medallista olímpico conversó con Prensa Libre sobre la presión del alto rendimiento, la formación de los atletas, la fortaleza mental, la evolución del taekuondo y los desafíos que enfrenta la región para acercarse nuevamente a los grandes escenarios internacionales.

El equipo de The Zone Training, proyecto dirigido por el exatleta Andrés Zelaya. Con el respaldo de los también extaekoundistas: Elizabeth Zamora, Francisco Palacios, Nelson Acajabón, Mario Gutiérrez, Eduardo y María Fernanda Stalling y Martín Miranda.

¿Cómo se vive la presión olímpica desde la silla del entrenador en comparación con estar sobre el tapiz como competidor?

Como atleta, tu preocupación principal eres tú mismo. Como entrenador, en cambio, tienes responsabilidad sobre muchas personas, cada una con objetivos, fortalezas y debilidades diferentes. Ya no se trata solo de prepararte tú, sino de conseguir que todo el equipo esté listo y que cada atleta pueda alcanzar su máximo nivel.

También tienes que aprender a conocer a cada persona. Como atleta, cuando llegas al alto rendimiento, conoces tus fortalezas, tus debilidades y cómo responder ante la competencia. Como entrenador, tienes que hacer ese mismo proceso con cada uno de tus atletas. Es un desafío mucho mayor porque no solo entrenas al deportista, también entrenas a la persona.

Y hay otro aspecto importante: el ego. Como atleta, cuando ganas recibes los elogios y la atención. Como entrenador, cuando un atleta triunfa, el protagonismo es suyo. Por eso tienes que aprender a poner tu ego en segundo plano y entender que el logro pertenece al deportista. Para mí, esa es una de las grandes diferencias entre estar sobre el tapiz y estar en la silla del entrenador.

¿Cuáles son los pilares fundamentales que implementa en Brasil para mantener a sus atletas de taekuondo de manera constante en la élite mundial?

Lo más importante a resaltar es el compromiso, porque solo así puedes ser constante y tener disciplina a nivel personal, para que cuando se tengan momentos buenos o malos, poder sobresalir a través del compromiso en este deporte.

Desde sus medallas olímpicas en 1988 y 1992 hasta el taekuondo moderno, ¿qué habilidades del taekuondo “clásico” siguen siendo indispensables hoy con el uso de petos electrónicos?

Tengo la ventaja de haber podido vivir el clásico y el de ahora, el cual ha evolucionado y ha cambiado mucho. El conocer el taekuondo antiguo logró adaptar lo que más funciona de la mejor manera posible, especialmente conociendo qué funciona del taekuondo antiguo y qué puede funcionar con el de ahora y, en base a eso, poder diseñar la estrategia correcta para que sea lo más correcta posible. Además, es importante que haya una mezcla para que de esto salgan las mejores técnicas para poder sobresalir.

Para un joven atleta que sueña con una medalla olímpica o mundial, ¿cuál es la combinación real entre talento natural, volumen de entrenamiento y fortaleza mental?

En la historia ha habido atletas considerados fuera de lo común, como por ejemplo Lionel Messi o Michael Jordan, quienes son personas que han logrado sobresalir a pesar de que en su momento no contaban con los recursos de preparación para sobresalir como atletas. Considero que existen puntos importantes para poder destacar. Uno de ellos es el coaching, la forma de entrenamiento, los campamentos y, por último, las competencias. A veces muchos lo hacen al revés, priorizando la competencia antes de la preparación junto con el entrenador. Ha habido personas que han sido exitosas dentro del deporte y logran siempre recordar a un entrenador que les marcó la carrera para poder sobresalir. Por ello, la preparación es fundamental en el inicio de cualquier atleta.

El ambiente que un atleta pueda tener para entrenar y formarse es muy importante, ya que le permite foguearse para poder tener el nivel que necesitan para poder sobresalir.

En el combate de alto rendimiento, ¿cómo se entrena la mente de un deportista para superar la frustración y mantener la calma en los momentos decisivos?

Realmente depende de cada persona. Hay quienes logran tener la mentalidad de sobrepasar algún momento complicado. Considero vital que todos sepan desde muy temprano que esto es un proceso. Esto no es lo mejor de escuchar para los mismos atletas que están buscando la medalla o el resultado. Esto es un camino que ellos tienen que seguir y, a veces, el perder es parte del proceso que los puede llevar a obtener resultados más adelante. Es importante que los atletas sepan que no es tan fácil solo decir “pasó el resultado” y dejarlo así, sino que es importante retarlos, que si no les va bien sepan que junto al entrenador pueden mejorar y tener siempre la mentalidad competidora.

Más allá de la estrategia táctica, ¿qué caracteriza la mentalidad de un competidor que logra sostenerse en la cima durante múltiples ciclos olímpicos?

Al momento en que uno llega a lo más alto, muchos se acomodan y se alejan de los retos y es aquí donde la prioridad es ser más fuertes mentalmente para buscar adquirir más retos y esas ganas de querer mejorar y obtener mayores resultados y no alejarse de todo lo que genera presión. Por ello, atletas como Lionel Messi, Serena Williams, Tiger Woods y Novak Djokovic, para mantenerse en lo más alto a lo largo de sus carreras, no solo priorizaron su preparación física, sino la mental y eso ha sido clave para mantenerse en lo más alto y eso ha sido clave para superar récords y obtener los resultados que han cosechado.

En los seminarios que imparte, ¿qué virtudes o biotipos técnicos y físicos nota habitualmente en los deportistas de Guatemala y la región centroamericana?

Siempre he sentido que los atletas en Guatemala están abiertos a mejorar y acoplarse al cambio, comparado a otros atletas en el mundo que son más cerrados en su forma de pensar y entrenar. Pero manteniéndonos en la línea de lo mental, es súper importante ver que países grandes en el mundo han logrado tener buenos resultados y en Guatemala es importante tener la mentalidad de que se puede llegar a ese nivel alto y que se puede lograr y no sentirse inferiores, sino motivados a poder conseguir cosas importantes. Por ejemplo, en Brasil comenzamos enfocando a los atletas a que pueden lograr lo que se propongan y así fue, logró el impacto para obtener buenos resultados.

Desde la perspectiva de un consultor internacional, ¿qué paso estructural le falta dar a la región para pasar de ganar medallas continentales a disputar podios olímpicos de forma recurrente?

Algo que es importante es poner atención a qué está pasando en Europa y en Asia técnicamente. Normalmente son líderes cuando uno piensa en taekuondo y en América siempre está el reto de saber cómo poder llegar y estar a ese nivel comparado al resto del mundo. Por ello es vital entender qué están haciendo ellos bien y poderlo adaptar y, de esa forma, poder tener el resultado que la región necesita. Por ejemplo, en Brasil, donde yo trabajo, tiene un buen nivel en defensa y al compararlo con otros atletas, a lo mejor no son los más rápidos o fuertes, pero en base a su buena defensa se construye su combate y se ha logrado ganar.

¿Cuál es el consejo clave que le deja a los entrenadores guatemaltecos para que el impacto de su visita perdure en la formación de las nuevas generaciones?

Primero siempre respetar y cuidar el pasado del taekuondo en Guatemala, donde se han logrado cosas importantes y es algo de admirar y con esta alianza es buscar que las personas se inspiren en los atletas para que sepan que hay alguien de confianza y esta alianza con The Zone Training eso es lo que se busca, que vean el taekuondo como algo grande siempre respetando el pasado donde se han logrado grandes cosas.