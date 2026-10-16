Deporte Nacional

Lanquetin reina en el softbol femenino: logra el tricampeonato y estos son los últimos campeones

Lanquetin celebró su tercer título consecutivo en el softbol femenino guatemalteco tras barrer 3-0 a Bombarderas en la serie final y conquistar el quinto campeonato de su historia.

Lanquetin celebró su tercer título consecutivo en el softbol femenino guatemalteco tras barrer 3-0 a Bombarderas en la serie final y conquistar el quinto campeonato de su historia. (Foto Prensa Libre: Asosoft).

El dominio de Lanquetin en el softbol femenino guatemalteco continúa sin encontrar freno. El conjunto volvió a demostrar su superioridad al vencer 10-1 a Bombarderas en el tercer juego de la serie final del torneo 2026 de la Liga Mayor Femenina del Softbol de Guatemala, resultado con el que barrió 3-0 la disputa por el título y conquistó su tercer campeonato consecutivo.

Las campeonas confirmaron así una temporada prácticamente perfecta, en la que dominaron la fase de clasificación y mantuvieron su contundencia durante las semifinales y la final. Con cinco victorias y ninguna derrota en la postemporada, Lanquetin ratificó su condición de equipo referente de la categoría y sumó el quinto título de su historia.

Lanquetin golpeó desde el inicio

La superioridad del conjunto campeón comenzó a reflejarse desde la parte baja de la primera entrada. Valerie Valdez abrió con un sencillo al jardín central y María Xuyá continuó con un imparable al jardín izquierdo. Posteriormente, Angela Alvarado conectó un triple que permitió impulsar dos carreras ante los lanzamientos de Ximena Rivera, para encaminar a Lanquetin hacia una nueva victoria.

En la segunda entrada, Valerie Valdez volvió a ser protagonista al conectar un cuadrangular de campo de dos carreras que amplió la ventaja a 4-0. La ofensiva campeona mantuvo la presión y terminó de sentenciar el encuentro en la cuarta entrada, cuando produjo seis carreras más para colocar el marcador 10-1.

La diferencia fue suficiente para que el partido concluyera en la quinta entrada por la regla de carreras de ventaja, que establece el final anticipado cuando un equipo consigue una diferencia de siete o más carreras en ese episodio.

Un equipo que marca la diferencia

Desde el círculo de lanzamiento, la mexicana Olivia De La Torre volvió a responder para Lanquetin al quedarse con la victoria y permitir solamente dos imparables durante el encuentro, limitando las posibilidades ofensivas de Bombarderas.

En el ataque, la salvadoreña Karla Sermeño y la guatemalteca Valerie Valdez sobresalieron como piezas importantes para asegurar el triunfo y sellar una nueva celebración.

Jugadoras de Lanquetin celebran la victoria y la obtención su tercer título de manera consecutiva tras derrotar a Bombarderas. (Foto Prensa Libre: Asosoft).

Con el contundente 3-0 en la serie final, Lanquetin no solo defendió su corona, sino que confirmó su hegemonía en el softbol femenino nacional. El tricampeonato es el reflejo de una campaña en la que la regularidad, la capacidad ofensiva y la solidez desde el lanzamiento marcaron la diferencia.

Bombarderas no encontró la fórmula para detener a un rival que volvió a imponer condiciones en el momento decisivo. Lanquetin, por su parte, escribió otro capítulo de éxito y reafirmó su lugar entre los equipos más dominantes de la Liga Mayor Femenina del Softbol de Guatemala.

Últimos campeones:

2000 TodoDiesel Usac

2001 Rodio Swissboring

2002-2008 Usac

2009 Rodio Swissboring

2010-2011 Usac

2012-2014 Cementos Progreso

2015-2018 Usac

2019 Lanquetin

2020 Kinesiotape

2021 Bombarderas

2022 Lanquetin

2023 Bombarderas

2024-2026 Lanquetin

*Con información de Alan Paolo Car