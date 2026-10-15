Vuelta a Guatemala 2026: comienza la cuenta regresiva para la edición 65

La emoción comienza a sentirse en las carreteras guatemaltecas. La edición 65 de la Vuelta Internacional a Guatemala dio ayer un paso más hacia su esperado banderazo de salida, con la presentación oficial de una competencia que, del 23 de octubre al 1 de noviembre, volverá a convertir al país en un escenario de esfuerzo, pasión y orgullo deportivo.

Serán diez intensas etapas en las que más de cien pedalistas, distribuidos en 19 equipos —diez nacionales y nueve extranjeros—, afrontarán una exigente altimetría que pondrá a prueba su resistencia, estrategia y capacidad para conquistar las carreteras. Cada ascenso, descenso y kilómetro representará una batalla en busca de la gloria de una de las competencias más emblemáticas del ciclismo regional.

Entre las grandes novedades destaca la cronoescalada de la octava etapa, un desafío que llevará a los corredores desde San Pedro La Laguna hasta Pamezabal, en Sololá, enfrentando las exigentes 17 curvas del recorrido. Con el majestuoso lago de Atitlán como testigo, esta prueba promete convertirse en uno de los momentos más espectaculares y decisivos de la edición.

Otra apuesta importante será disponer de los tramos carreteros de manera exclusiva para el desarrollo de la competencia, una medida orientada a salvaguardar la integridad de los protagonistas y garantizar mejores condiciones durante el recorrido de la caravana multicolor.

“Hemos trabajado para que esta Vuelta sea una alegría para nuestra gente. Vienen equipos continentales que junto con los guatemaltecos ofrecerán un espectáculo desde el primer banderazo. Esperamos ver a toda la afición disfrutando y apoyando el paso de los grandes protagonistas que son los pedalistas”, expresó Óscar Vásquez, presidente de la Federación de Ciclismo.

Un trono vacante

La edición 65 también tendrá un ingrediente especial: habrá nuevo campeón. La ausencia de Óscar Garzón, vencedor de 2025 con el GW Erco de Colombia, abre la lucha por la corona. El Nu Colombia será el único representante cafetero, mientras México tendrá dos equipos: Canel’s Java y Arenas Tlax-Mex.

Además del título general, estarán en disputa siete maillots para reconocer a los líderes de la clasificación general, metas volantes, montaña, mejor guatemalteco y Sub-23, junto con los tradicionales premios de etapa y valores olímpicos.

La nostalgia también tendrá su espacio con el regreso del suéter quetzal, nacido en la primera edición de 1957 y recordado durante años como símbolo del campeón. Esta vez distinguirá al corredor más combativo de cada etapa.

Federacin Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala (FGF) y marcas patrocinadoras presentaron de forma oficial la 65 Vuelta Ciclstica Internacional a Guatemala, evento que contar con 10 etapas, que totalizarn mil 438 kilmetros a lo largo y ancho del pas Foto Prensa Libre: Erick Avila. 15/10/2026

Así, Guatemala se prepara para vivir diez días en los que el ciclismo volverá a unir generaciones, despertar emociones y escribir nuevas páginas de su historia deportiva.