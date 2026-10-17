Los cuatro dueños de la doble corona de la Vuelta a Guatemala

La Vuelta a Guatemala es mucho más que una competencia ciclística: es una historia de coraje, sacrificio y orgullo nacional, escrita sobre el asfalto y las montañas que han puesto a prueba a generaciones de pedalistas. Desde 1957, cuando Jorge Surqué se convirtió en el primer campeón, el país comenzó a construir una tradición de triunfos que ha convertido a sus protagonistas en auténticos símbolos del deporte guatemalteco.

Después de 64 ediciones disputadas, 17 guatemaltecos han conquistado la corona de la máxima fiesta del pedal. Sin embargo, dentro de esa selecta historia existe un grupo todavía más exclusivo: únicamente cuatro ciclistas han conseguido consagrarse campeones en dos ocasiones. Aureliano Cuque López, Edín Roberto Nova, Manuel Rodas y Mardoqueo Vásquez son los nombres que sobresalen en ese selecto capítulo, unidos por una misma pasión, pero separados por distintas épocas y hazañas inolvidables.

Capítulos de gloria

El camino del bicampeonato lo abrió Aureliano Cuque López, quien conquistó la Vuelta en 1959 y 1961. Con el equipo Flash obtuvo su primera corona al superar a los compatriotas Jorge Surqué y Carlos González. Su historia también estuvo marcada por la regularidad: en 1960 terminó tercero y regresó al año siguiente dispuesto a recuperar el protagonismo. En la sexta etapa de aquella edición, entre Sololá y Quetzaltenango, protagonizó una fuga memorable en la cumbre de María Tecún. Además de su segundo título, conquistó el premio de montaña, una proeza que comparte en el historial nacional con Surqué y Fermín Méndez.

Décadas después, Edín Roberto Nova, recordado como el Quetzalito de Oro, escribió su propia página dorada. Originario de Monjas, Jalapa, debutó en la Vuelta en 1983 con Café Quetzal Blanco y un año después alcanzó la gloria con Café Quetzal Azul. Su victoria de 1984 quedó grabada por la mínima diferencia: apenas tres segundos lo separaron del colombiano Antonio Londoño, en una batalla que mantuvo la emoción hasta el desenlace. En 1988 regresó a lo más alto para conquistar su segunda corona. En las ediciones posteriores también demostró su calidad al conseguir un segundo y un tercer lugar en la clasificación general.

La Esperanza, Quetzaltenango, encontró en Manuel Rodas a otro protagonista inolvidable. Su historia deportiva comenzó entre dos pasiones: el futbol y el ciclismo, disciplina a la que terminó dedicándose de lleno desde su adolescencia. Con Decorabaños alcanzó la cima en el 2017, y puso fin a una sequía de 17 años sin un campeón guatemalteco, desde la victoria de Fermín Méndez en el 2000. En el 2019 volvió a conquistar la clasificación general y se convirtió en el primer pedalista quetzalteco en ganar dos vueltas.

La historia reciente tiene como protagonista a Mardoqueo Vásquez, quien pasó del atletismo y el patinaje a encontrar en la bicicleta su verdadera pasión. Tras destacar en categorías juveniles, ganar la Vuelta Internacional de la Juventud en el 2016 y proclamarse campeón nacional, dio el salto definitivo, primero con el Cuajo Luna —donde demostró su tenacidad para llegar a la cima— y luego pasó a las filas del equipo Hino-One-La Red. En el 2020 conquistó su primera Vuelta con dos victorias de etapa, incluida una actuación determinante en la etapa reina, donde consiguió una ventaja de tres minutos sobre sus perseguidores. En el 2022 volvió a levantar el trofeo después de sumar otras dos victorias parciales. Así se convirtió en el primer guatemalteco en ganar dos ediciones consecutivas, pues en el 2021 no se disputó la competencia.

Cuatro nombres, ocho coronas y un legado que trasciende el tiempo. Porque, en la Vuelta a Guatemala, ganar una vez significa alcanzar la gloria; hacerlo dos veces es inscribir el nombre en una historia reservada para leyendas.