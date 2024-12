Mateo Llarena apunta a un nuevo desafío en su carrera para el 2025

En el 2024, Mateo Llarena se aventuró a lo desconocido y este año debutó en el World Challenge Endurance, una de las más exigentes, en la cual le tocó medirse con los mejores pilotos del mundo, lo que destaca como una buena experiencia en la que pudo aprender y crecer más como piloto.

Llarena compitió por primera vez en el Mundial de Resistencia, uno de los campeonatos de mayor nivel en Europa, y a pesar de no haber logrado podio, terminó satisfecho por lo aprendido en esta nueva modalidad, ya que fue un nuevo paso de exigencia que dio en su carrera.

“Dentro de todo, aunque a lo mejor no logramos algún trofeo, tuve una muy buena experiencia que me agregó mucho valor. Competir a la par de los mejores pilotos del mundo me hizo ganar mucha experiencia y ya estoy apuntando para el 2025, para competir en el mismo campeonato, y esta segunda vez nos dará mucha más confianza y ya veremos mejores resultados”, destacó Llarena.

El piloto reside desde hace tres años en España, donde no solo se mantiene en constante preparación en su deporte, sino también en lo académico, pues está cerca de culminar la licenciatura en Administración de Empresas.

“Ya llevo tiempo combinando los estudios con las carreras. Vivo desde hace tres años en España, donde estoy estudiando mi carrera universitaria. Ya me falta un año para cerrar mis estudios”, refirió.

Cambia de escudería

Así como este año, Llarena se atrevió a ponerse a prueba en una categoría mucho más exigente. El próximo año le dará un giro a su carrera y dejará las filas de Lamborghini, donde estuvo en los últimos cuatro años, para vincularse con la escudería de Porsche, marca con la que inició su carrera internacional, y ya tiene pláticas avanzadas. Si todo marcha bien, como hasta ahora, en febrero próximo se daría el anuncio oficial.

“El objetivo es continuar corriendo al más alto nivel y estamos viendo un regreso a Porsche, donde empecé en el 2020. Aunque todavía no hemos confirmado todo, hay buenas intenciones de ambas partes y no es ningún secreto, pero hasta no estar en la primera práctica, en febrero del 2025, esperaremos para hacerlo oficial. Esto sería excepcional, ya que Porsche es uno de los mejores equipos”, resaltó Llarena.

Datos destacados de Mateo Llarena