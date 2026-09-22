Mundial de Ciclismo 2026: Guatemala afronta el reto de competir ante los mejores

Montreal, Canadá, se convierte esta semana en el punto de encuentro de las grandes figuras del ciclismo mundial y Guatemala ya forma parte de esa cita, con una delegación que busca dejar su huella en el máximo escenario de este deporte. El Mundial de Ciclismo comenzó el domingo y tendrá actividad hasta el cierre de las diferentes pruebas.

Entre las principales cartas nacionales aparecen dos nombres que conocen muy bien lo que significa conquistar la Vuelta a Guatemala: Manuel Rodas y Mardoqueo Vásquez. Ambos tomarán la salida el próximo domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta, que pondrá el punto final al campeonato y los enfrentará a algunas de las grandes potencias del pedal.

La representación guatemalteca también tendrá como referente a Gaby Soto, quien competirá el sábado en la prueba de ruta femenina y buscará protagonizar una actuación destacada ante las mejores ciclistas del mundo.

El gran ausente será Sergio Chumil, quien no podrá participar después de la lesión que sufrió durante la Vuelta a España y que lo dejó fuera de esta importante cita internacional.

La primera representante nacional en entrar en acción fue Hannia Puac, quien este lunes 21 de septiembre disputó la exigente contrarreloj en la categoría sub-23. La guatemalteca completó los 20.3 kilómetros y terminó en el puesto 52 de la clasificación.

Puac volverá a competir el jueves, cuando participe en la prueba de ruta junto con Andrea Vásquez. Ese mismo día también será el turno de Anderson Ajpacajá, quien verá acción en la categoría juvenil.

La actividad continuará el viernes con Sofía Robles y Melvin Torres. La primera competirá en la categoría juvenil, mientras Torres lo hará en la Sub-23, completando así la presencia nacional en las distintas jornadas previas a las pruebas élite.

Con Rodas, Vásquez y Soto como principales referentes, Guatemala afronta una nueva oportunidad para medirse con la élite del ciclismo y mostrar el talento nacional en un escenario de máxima exigencia.