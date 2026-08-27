Nómina de Guatemala para el Mundial de Ciclismo 2026: quiénes competirán y por qué no estará Chumil

Deporte Nacional

Nómina de Guatemala para el Mundial de Ciclismo 2026: quiénes competirán y por qué no estará Chumil

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala confirmó la nómina que competirá en el Campeonato Mundial de Ruta 2026 en Montreal, Canadá.

|

time-clock

Guatemala anuncia a sus ciclistas para el Mundial de Ruta 2026.(Foto Prensa Libre: Federación de Ciclismo).

Guatemala anuncia a sus ciclistas para el Mundial de Ruta 2026.(Foto Prensa Libre: Federación de Ciclismo).

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala anunció la nómina de atletas que representarán al país en el Campeonato Mundial de Ruta 2026, que se disputará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

La selección nacional estará integrada por corredores con experiencia y jóvenes que han sobresalido en competencias nacionales e internacionales. Mardoqueo Vásquez será la principal figura de la delegación guatemalteca, por su trayectoria y actuaciones en competencias de alto nivel.

El pedalista oriondo de Totonicapán encabezará al equipo de Guatemala en territorio canadiense. También participará el experimentado Manuel Rodas, mientras que ciclistas de las categorías sub-23 y junior competirán en una de las principales pruebas del calendario internacional.

La participación de jóvenes en distintas categorías forma parte del proceso de desarrollo del ciclismo nacional. La Federación también confirmó que Sergio Chumil no formará parte de la selección nacional para esta edición del Campeonato Mundial de Ruta.

LECTURAS RELACIONADAS

El guía de un campeón: la historia de Héctor Arreola y la formación de Léster Martínez hasta el título mundial

chevron-right
Dónde ver a Lester Martínez ante Luka Plantić.(Foto Prensa Libre: cortesía Matthew Bills).

Dónde ver la pelea de Lester Martínez ante Luka Plantić en Guatemala

chevron-right

Según informó la entidad, el actual campeón nacional desistió de participar debido al accidente que sufrió durante la Vuelta a España. Además, durante esas fechas acompañará a su familia por el nacimiento de su hijo.

La Federación expresó su respaldo al corredor guatemalteco y le deseó una pronta recuperación. Guatemala afrontará así una nueva participación mundialista en las carreteras de Montreal.

Delegación de Guatemala para el Campeonato Mundial de Ruta 2026

Élite masculina

  • Mardoqueo Vásquez
  • Manuel Rodas

Sub-23 masculina

  • Melvin Torres

Junior masculina

  • Andersson Ajpacajá

Élite femenina

  • Gaby Soto

Sub-23 femenina

  • Andrea Vásquez
  • Hannia Puac

Junior femenina

  • Sofía Robles

ESCRITO POR:

Herberth Marroquín

Periodista de Deportes, con cuatro años de experiencia.

Lee más artículos de Herberth Marroquín

ARCHIVADO EN:

Ciclismo de Guatemala Deporte Nacional Mardoqueo Vásquez Sergio Chumil 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM