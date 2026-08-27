Nómina de Guatemala para el Mundial de Ciclismo 2026: quiénes competirán y por qué no estará Chumil

La Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala anunció la nómina de atletas que representarán al país en el Campeonato Mundial de Ruta 2026, que se disputará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

La selección nacional estará integrada por corredores con experiencia y jóvenes que han sobresalido en competencias nacionales e internacionales. Mardoqueo Vásquez será la principal figura de la delegación guatemalteca, por su trayectoria y actuaciones en competencias de alto nivel.

El pedalista oriondo de Totonicapán encabezará al equipo de Guatemala en territorio canadiense. También participará el experimentado Manuel Rodas, mientras que ciclistas de las categorías sub-23 y junior competirán en una de las principales pruebas del calendario internacional.

La participación de jóvenes en distintas categorías forma parte del proceso de desarrollo del ciclismo nacional. La Federación también confirmó que Sergio Chumil no formará parte de la selección nacional para esta edición del Campeonato Mundial de Ruta.

Según informó la entidad, el actual campeón nacional desistió de participar debido al accidente que sufrió durante la Vuelta a España. Además, durante esas fechas acompañará a su familia por el nacimiento de su hijo.

La Federación expresó su respaldo al corredor guatemalteco y le deseó una pronta recuperación. Guatemala afrontará así una nueva participación mundialista en las carreteras de Montreal.

Delegación de Guatemala para el Campeonato Mundial de Ruta 2026

Élite masculina

Mardoqueo Vásquez

Manuel Rodas

Sub-23 masculina

Melvin Torres

Junior masculina

Andersson Ajpacajá

Élite femenina

Gaby Soto

Sub-23 femenina

Andrea Vásquez

Hannia Puac

Junior femenina