Deporte Nacional
Plata para Guatemala en Dakar 2026: Cristián Tejada brilla en el salto ecuestre
El jinete guatemalteco de 17 años ganó plata por equipos y se posicionó como cuarto mejor del mundo. La delegación nacional aún tiene competencias en gimnasia, boxeo y marcha hasta el 13 de noviembre.
El jinete guatemalteco Cristián Tejada compite con su caballo Comme D’Habitude Jem en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde ganó plata por equipos y fue cuarto en la prueba individual de salto ecuestre. (Foto Prensa Libre: Comité Olímpico Guatemalteco).
El jinete guatemalteco Cristián Tejada dejó una huella importante en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Ganó la medalla de plata en la competencia por equipos intercontinentales y, días después, rozó una segunda presea al terminar cuarto en el salto ecuestre individual, a un paso del podio.
Tejada, de 17 años, compitió con su caballo Comme D’Habitude Jem, bajo la dirección de su entrenador Juan Diego Sáenz. En las dos rondas clasificatorias completó sus recorridos sin faltas y se ubicó tercero, una regularidad que lo mantuvo en la pelea por las medallas.
En la primera ronda de la final registró 77.55 segundos sin penalizaciones y avanzó entre los 12 mejores de 24 jinetes. En la ronda decisiva terminó con 36.57 segundos y cuatro puntos de penalización, y quedó cuarto, detrás de los representantes de Suiza, Estados Unidos y Colombia.
La plata por equipos
La medalla la ganó con el equipo Inter America, integrado por deportistas de Guatemala, Estados Unidos, Chile y Honduras. Fue otorgada por la Federación Ecuestre Internacional y no cuenta en el medallero olímpico oficial.
Con estos dos resultados, Tejada cerró su paso por Dakar con una actuación destacada entre jóvenes exponentes del salto de todo el mundo.
Lo que viene para Guatemala
La delegación nacional tiene 10 atletas en siete disciplinas, y los Juegos se celebran del 31 de octubre al 13 de noviembre. Todavía quedan estas competencias:
- 8 de noviembre: Brithany Soberanis, gimnasia artística (clasificación)
- 8 de noviembre: Leonel Hernández, boxeo de 60 kg (ronda preliminar)
- 10 de noviembre: Tobías Hún y Kristel Martínez, marcha de 5,000 metros
- 10 de noviembre: posible final de gimnasia para Soberanis
- 12 de noviembre: posible final de boxeo para Hernández