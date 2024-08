Este martes 6 de agosto se realizó Salón Autonomía del Palacio de los Deportes, ubicado en la zona 5 de Ciudad de Guatemala, la ceremonia de juramentación de los atletas guatemaltecos que estarán en los próximos Juegos Paralímpicos París 2024, que se disputarán desde el 28 de agosto al 8 de septiembre.

El evento contó con la presencia del presidente de la República de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien estuvo acompañado de la Primera Dama, Lucrecia Peinado.

Los Juegos Paralímpicos París 2024, serán los decimoséptimos en la historia que se llevarán a cabo luego de los Olímpicos que están cerca de terminar.

Los dos para atletas que estarán representando al país en París 2024 serán: Juan Diego Blas en tiro con arco y Ericka Esteban de atletismo en 400m. Serán los abanderados de Guatemala que ondearán la bandera nacional en la inauguración.

Durante la ceremonia, el máximo mandatario Arévalo dirigió un emotivo discurso. “Les doy un saludo especial a nuestros queridos atletas, me enorgullece muchísimo saber que nuestro país tiene como embajadores a jóvenes movidos por una pasión, por amor, ustedes no solo representan la disciplina física, si no también el espíritu, ese que supera todas las barreras que se les han puesto enfrente, hoy les auguramos lo mejor en esta meta que ya alcanzaron, ustedes ya son nuestros campeones”, expresó el presidente.

La bandera guatemalteca ha estado presente en 7 Juegos Paralímpicos, obteniendo dos medallas con José Rolando de León, de Powerlifting (Bronce en Toronto 1976 y Oro en Seúl 1988).

Las ediciones que Guatemala ha participado han sido las siguientes: Toronto 1976 (11 paratletas), Seúl 1988 (1 paratleta), Atenas 2004 (2 paratletas), Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016 (1 paratleta en cada una), Tokio 2020 y París 2024 (2 paratletas en cada una).