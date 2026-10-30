Vuelta a Guatemala 2026: así será el exigente recorrido de la octava etapa

La 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 vivirá este viernes 30 de octubre una de sus jornadas más decisivas con la disputa de la octava etapa, una exigente cronoescalada individual de 22.6 kilómetros, que recorrerá San Juan La Laguna, San Pablo La Laguna, Santa Clara La Laguna y Pamezabal.

La contrarreloj de montaña será una prueba clave para la clasificación general, ya que pondrá a prueba la resistencia y la capacidad de los principales aspirantes al título.

El colombiano Cristian Rico, del equipo NU Colombia, defenderá el suéter amarillo de líder en una jornada que podría marcar diferencias importantes entre los favoritos, cuando restan pocas etapas para que concluya la competencia.

Por su parte, los guatemaltecos Wilson Chonay y Mardoqueo Vásquez afrontarán una de sus últimas oportunidades para acercarse al liderato de la clasificación general, en una etapa decisiva que podría marcar sus aspiraciones dentro de la competencia.

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Ambos ciclistas buscarán aprovechar sus condiciones como escaladores para recortar diferencias respecto del líder colombiano y mantenerse en la lucha por los lugares de privilegio.

La cronoescalada hacia Pamezabal podría resultar determinante para definir las posiciones de los principales aspirantes al título de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026, en una jornada en la que cada segundo será importante.