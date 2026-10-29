Accidente en la Cumbre de Alaska marca la séptima etapa de la Vuelta a Guatemala: esto se sabe

La séptima etapa de la 65 Vuelta Ciclística a Guatemala 2026 volvió a estar marcada por los accidentes, después de que varios corredores sufrieran una fuerte caída este jueves 29 de octubre en el sector de Cumbre de Alaska, entre los kilómetros 169 y 172 de la ruta Interamericana, cerca del primer Premio de Montaña de Primera Categoría de la jornada.

Según información preliminar, los ciclistas afectados pertenecen a los equipos Colono Bikestation Kölbi y ECA Electricidad-Seguros Bantrab. El percance ocurrió en un tramo donde numerosos aficionados se encontraban a la orilla de la carretera para presenciar el paso de los competidores.

De acuerdo con los reportes preliminares de los enviados especiales de Prensa Libre, el incidente se produjo cuando un grupo de espectadores se encontraba muy cerca del recorrido mientras los ciclistas disputaban el premio de montaña. La situación generó una reacción en cadena que terminó con la caída de varios corredores. El hecho provocó momentos de tensión y afectó el desarrollo de la etapa.

El incidente generó momentos de tensión entre los equipos, los organizadores y los aficionados. Algunos de los ciclistas involucrados lograron levantarse y continuar la etapa, mientras que otro corredor recibió atención médica y fue trasladado en ambulancia por una posible fractura.

Hasta el cierre de esta información, no se había confirmado oficialmente la identidad del ciclista trasladado ni la gravedad de sus lesiones.

reportan caída y traslado de un ciclista en ambulancia.(Douglas Suruy).

Cuatro caídas importantes en la Vuelta a Guatemala 2026

Este nuevo percance se suma a otros accidentes registrados durante la presente edición de la competencia, que acumula al menos cuatro caídas importantes.

El primer accidente ocurrió durante la etapa inaugural, cuando varios corredores sufrieron una caída antes de llegar al kilómetro cero. Posteriormente, se registraron otros incidentes durante la exigente etapa reina y la sexta jornada.

Entre los corredores que han sufrido percances figuran el costarricense Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kölbi; el guatemalteco Wilson Chonay, de Hino-One-La Red-Suzuki, y José Canastuj, de ECA Electricidad-Seguros Bantrab.

Los accidentes han generado preocupación por la seguridad de los participantes, especialmente en los tramos montañosos y en los sectores donde se concentra una gran cantidad de aficionados.

Accidentes también involucran a motocicletas de tránsito

Otro de los incidentes registrados durante la competencia ocurrió en la etapa reina, cuando dos motocicletas que participaban en el operativo de tránsito colisionaron mientras brindaban seguridad a la caravana ciclista.

El percance generó momentos de incertidumbre, aunque no se reportaron lesiones graves ni interrupciones importantes en el desarrollo de la etapa. Mientras continúa la séptima etapa, se espera información oficial sobre el estado de salud de los ciclistas afectados