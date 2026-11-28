El vuelo 2933 de LaMia salió de Santa Cruz, Bolivia, con destino a Medellín, Colombia, con el plantel brasileño que iba a jugar la ida de la final de la Copa Sudamericana 2016 ante Atlético Nacional. La aeronave, un Avro RJ85, se estrelló en una zona montañosa de Antioquia y de las 77 personas a bordo solo seis sobrevivieron.

Entre los fallecidos había jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, periodistas y tripulantes. Brasil decretó luto nacional y el fútbol mundial se detuvo para despedirlos, mientras en Colombia se prolongaban durante la noche las labores de rescate en un terreno de difícil acceso.

Atlético Nacional pidió a la Conmebol que entregara el título al Chapecoense, que fue declarado campeón de la Copa Sudamericana 2016 a título póstumo. El club brasileño se reconstruyó con un nuevo plantel y volvió a competir a las pocas semanas.

Lo que concluyó la investigación

La Aeronáutica Civil de Colombia presentó su informe final en abril de 2018, después de 17 meses de trabajo. Concluyó que la aeronave intentó cubrir el trayecto con menos combustible del que exigía la normativa y que se agotó antes de llegar. El documento descartó una falla mecánica, un sabotaje o un factor externo, y reflejó que la aerolínea tenía problemas financieros y atrasos salariales.

EFE / PL

Según los investigadores, la tripulación recibió alertas luminosas y sonoras por el bajo nivel de combustible y no optó por aterrizar en aeropuertos alternativos más cercanos. Tampoco comunicó a tiempo la gravedad de la emergencia al control aéreo.

Los sobrevivientes y las causas abiertas

De los tres futbolistas, Helio Neto fue el último en ser rescatado y estuvo diez días en coma inducido. Intentó volver a jugar, pero las secuelas en la columna y las rodillas se lo impidieron y se retiró en 2019; hoy es conferencista y estudió teología.

Alan Ruschel regresó 246 días después, en el Trofeo Joan Gamper ante el Barcelona, y se retiró el 14 de noviembre, a los 37 años, tras lograr con el Juventude el ascenso a la primera división. Diez días después se despidió en el Arena Condá con la camiseta del Chapecoense.

Alan Ruschel / PL / RS

Jakson Follmann sufrió la amputación de parte de su pierna derecha y no volvió a jugar; se reinventó como cantante, ganó el concurso Popstar en 2019 y hoy da charlas motivacionales.

El periodista Rafael Henzel volvió a narrar partidos y murió en marzo de 2019, a los 45 años. La auxiliar de vuelo Ximena Suárez regresó a la aviación y escribió un libro sobre su experiencia, y Tumiri, quien tuvo las heridas más leves, sobrevivió además a un accidente de autobús en Bolivia en 2021 y sigue en el sector aeronáutico.

Jackson Follman / PL /RS

Procesos judiciales

En lo judicial, el abogado de Celia Castedo, imputada en Bolivia por presuntas irregularidades en el plan de vuelo, dijo 1ue siguen abiertos tres procesos: un laudo arbitral, una demanda civil y una causa penal. Ninguno tiene sentencia definitiva.

Entre las personas señaladas en distintas actuaciones también figuran Marco Antonio Rocha, propietario de LaMia, y el exdirector general Gustavo Vargas Gamboa.