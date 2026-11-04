Fútbol Internacional
AEK de Atenas vs. Real Madrid EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la cuarta jornada
El Real Madrid visita este miércoles al AEK de Atenas con la mira puesta en sumar una nueva victoria en la fase de liga de la Champions League.
AEK de Atenas recibe al Real Madrid con una racha perfecta como local.(Foto Prensa Libre: EFE).
El Real Madrid vuelve a la acción este miércoles en la Champions League, cuando visite al AEK de Atenas en un encuentro correspondiente a la fase de liga del torneo continental.
Para este encuentro, el técnico portugués podría realizar algunas modificaciones en su alineación. Vinícius Júnior apunta a regresar al once titular, mientras que Fede Valverde, ya recuperado, podría volver a tener minutos. Además, figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham se perfilan como referentes ofensivos de un equipo que atraviesa un buen momento tanto en la competición europea como en el campeonato doméstico.
Por su parte, el AEK de Atenas intentará aprovechar su condición de local y el respaldo de su afición para sorprender al conjunto español. El equipo griego mantiene una racha perfecta en casa esta temporada, con siete victorias en siete partidos oficiales y apenas un gol recibido en su estadio.
El encuentro se disputará este miércoles 4 de noviembre, a las 11.45 horas de Guatemala, y podrás seguir aquí el minuto a minuto.