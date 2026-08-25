¡Amarini lo hizo de nuevo! Cartaginés avanza a cuartos de final de la Copa Centroamericana

El técnico guatemalteco Amarini Villatoro volvió a celebrar una clasificación internacional.

Cartaginés derrotó 2-0 al FAS de El Salvador en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2026 y avanzó a los cuartos de final como líder del Grupo D.

El conjunto costarricense necesitaba cerrar la fase de grupos con un resultado positivo y cumplió ante el cuadro salvadoreño.

Después de un primer tiempo sin goles, Cartaginés encontró la ventaja al minuto 61 por medio de Geancarlo Castro.

La anotación le dio tranquilidad al equipo dirigido por Villatoro, que mantuvo el control del encuentro y amplió la diferencia al minuto 78. Alonso Hernández apareció para marcar el 2-0 y sentenciar el triunfo que confirmó la clasificación.

Con este resultado, Cartaginés terminó la fase de grupos con ocho puntos, producto de sus resultados en el Grupo D, y se quedó con el primer lugar.

La clasificación tuvo un cierre ajustado. Motagua también terminó con ocho puntos y la misma diferencia de goles, pero el conjunto costarricense se quedó con el liderato por el criterio de desempate correspondiente.

Municipal, por su parte, terminó tercero con seis unidades y quedó eliminado después de empatar 1-1 contra Motagua en el estadio de El Trébol.

Así, Cartaginés y Motagua avanzaron a los cuartos de final, mientras que el equipo de Amarini Villatoro vuelve a meterse entre los mejores de la competencia regional y mantiene vivo su objetivo de pelear por el título centroamericano.

En la edición 2025, logró el mismo objetivo con Xelajú, hasta lograr el subcampeonato del torneo regional.