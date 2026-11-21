El Atlético Mineiro y el Boca Juniors disputarán este sábado 21 de noviembre una inédita final de la Copa Sudamericana en la ciudad colombiana de Barranquilla, en la que los brasileños buscarán el título que perdieron por penaltis el año pasado ante Lanús y los argentinos apuntarán a conseguir su tercer trofeo y a convertirse en los más veces ganadores de este campeonato.

Al encuentro, que se celebrará en el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla, el equipo de Belo Horizonte llega tras haber eliminado en semifinales al Montevideo City Torque, al que le ganó la ida 3-0 y con el que perdió 2-0 la vuelta.

Antes de eso, dejó en el camino al Santos en cuartos de final y al Bragantino en octavos, mientras que ganó con 10 puntos el Grupo B del torneo continental a Cienciano, Juventud de las Piedras y Academia Puerto Cabello.

Sin embargo, el Galo llega a la final de la Sudamericana en un momento difícil de la temporada en el que acumula siete partidos sin ganar en todos los torneos, de los cuales perdió cinco consecutivos y empató los últimos dos.

A esto se suma que el entrenador del equipo brasileño, el argentino Eduardo Domínguez, no contará con el centrocampista Alan Franco, suspendido tras haber sido expulsado en el partido de vuelta de las semifinales.

También están en duda para este juego, por lesiones que traían en las últimas semanas, la participación del atacante ecuatoriano Alan Minda, del delantero uruguayo Thiago Borbas, del volante Reinier, del centrocampista Maycon y del central Vitor Hugo, aunque todos fueron convocados por Domínguez.

A pesar del contexto difícil, el Atlético Mineiro sueña con levantar este título que perdió el año pasado tras igualar 0-0 con Lanús en la final disputada en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y perder 5-4 en la serie de penaltis.

En buen momento

Boca Juniors, por su parte, llega al partido en el mejor momento de su temporada y en una racha positiva de seis victorias consecutivas y coronarse campeón de la tabla anual de 2026 de la liga argentina.

El último partido que el Xeneize perdió fue justamente el partido de ida de las semifinales en casa ante el Vasco da Gama, que ganó 0-1 en La Bombonera. Sin embargo, el equipo porteño remontó con un contundente 1-3 en Brasil.

Para llegar a esta fase del torneo, el equipo que dirige Rodolfo Arruabarrena dejó en el camino a São Paulo en cuartos, al Recoleta en octavos y al O’Higgins en los playoffs.

El conjunto argentino llegó a la Sudamericana tras quedar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores por detrás de Universidad Católica y Cruzeiro y por delante del Barcelona de Guayaquil.

Boca Juniors contará para este partido con toda su nómina, que incluye al portero colombiano Álvaro Montero; el lateral uruguayo Leandro Lozano; el centrocampista Leandro Paredes, corazón del equipo, y los atacantes Sebastián Villa, Alan Velasco y Gonzalo Merentiel, que viven un buen momento.

𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐜𝐚 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚. ¡Que se prepare Colombia! Llega el movimiento popular más grande del mundo. 💙💛💙 https://t.co/AXzHbj6CsV — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 16, 2026

También será clave para el equipo de La Ribera el apoyo de la multitud que viajó a Barranquilla a impulsar al equipo que busca su tercer título de la Copa Sudamericana.

El primero lo consiguió en 2004 cuando se impuso en la final al Bolívar, mientras que el segundo lo alzó un año después al vencer a los Pumas de la UNAM cuando las series definitivas se disputaban con partidos de ida y vuelta.

El juego arrancará a las 16 horas y este será transmitido por ESPN y Disney+

Alineaciones probables:

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan Tressoldi, Vitor Fernandes, Renan Lodi; Kevin Castaño, Maycon, Fred; Bernard, Tomás Cuello y Thiago Borbas. Entrenador: Eduardo Domínguez (ARG).

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Sebastián Villa, Alan Velasco y Miguel Merentiel. Entrenador: Rodolfo Arruabarrena.