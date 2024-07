Un duro golpe recibirá la MLS, ya que el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, delanteros del Inter Miami, no participarán en el All Star de estadounidense que está programado para el 24 de julio, según informó la liga estadounidense.

Messi arrastra problemas en los ligamentos del tobillo derecho sufridos en la final de la Copa América con Argentina y no consiguió recuperarse a tiempo.

Según distintos informes ni siquiera hay una fecha establecida para su regreso al terreno de juego, por lo que no llegará a tiempo al All Star.

Luis Suárez, su compañero en el Inter Miami, disputó noventa minutos en el triunfo logrado contra el Chicago Fire, pero no formará parte de la plantilla de estrellas de la MLS.

Esta selección de futbolistas, dirigida por el técnico francés Wilfried Nancy, se enfrentará el 24 de julio en Columbus a un grupo de estrellas de la Liga MX mexicana.

Sí están confirmados en la plantilla de estrellas de la MLS los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba, del Inter Miami, al igual que su compatriota Riqui Puig, de Los Ángeles Galaxy.

Otro que también estuvo entre algodones fue el futbolista guatemalteco Aarón Herrera, que también figura entre la convocatoria del All Star de la MLS.

El lateral llegó a resentirse de una lesión tras un partido del DC United pero el club nunca informó sobre su estado físico y de hecho ha utilizado las redes sociales para promocionar el evento usando la figura del defensor, por lo que se pronostica que llegará a estar sin problemas.

