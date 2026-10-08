El Salvador confirma la continuidad del Bolillo Gómez pese al fracaso y el descenso

La Federación Salvadoreña de Futbol (FESFUT) confirmó la continuidad del entrenador colombiano Hernán Darío “Bolillo” Gómez al frente de la selección mayor de El Salvador, una decisión que prolonga un proceso cuestionado por los resultados recientes en la Liga de Naciones de Concacaf.

El respaldo de la dirigencia, encabezada por el presidente Yamil Bukele, llega después de una participación decepcionante en la Liga de Naciones de Concacaf, en la que El Salvador terminó en el penúltimo puesto del grupo B de la Liga A, con apenas cuatro puntos, y perdió la categoría para la próxima edición del torneo. La goleada por 6-0 sufrida ante Guatemala fue uno de los episodios más dolorosos de su campaña.

La decisión resulta especialmente llamativa por el compromiso que el propio Gómez había expresado antes de concluir la fase de grupos. Según reveló Bukele el 30 de septiembre, el entrenador había manifestado que dejaría el cargo si no lograba mantener a la selección salvadoreña en la máxima categoría.

Sin embargo, el descenso se confirmó tras el empate 1-1 frente a Martinica, resultado que dejó sin opciones de permanencia a la Selecta. Lejos de anunciar su salida, el técnico colombiano expresó su deseo de continuar al frente del equipo y dejó la decisión en manos de la dirigencia federativa.

La apuesta de la FESFUT

La ratificación de Gómez fue aprobada por unanimidad por el comité ejecutivo de la FESFUT. Bukele defendió la decisión al señalar que la evaluación del proceso no debe limitarse a los marcadores, aunque reconoció que los últimos resultados representan un motivo de preocupación.

No obstante, el respaldo abre interrogantes sobre los criterios utilizados para evaluar el trabajo del cuerpo técnico. El descenso, la escasa cosecha de puntos y la contundente derrota ante Guatemala dejaron argumentos deportivos para cuestionar el rumbo de la selección, mientras una parte de la afición esperaba cambios tras el cierre de la competición.

La continuidad también implica que Gómez deberá responder por los resultados en los próximos compromisos, con el reto de encaminar nuevamente a El Salvador hacia sus objetivos internacionales. Entre ellos figuran buscar la clasificación a la Copa Oro 2027 por la vía correspondiente y mantener el trabajo de la selección con miras a las eliminatorias de la Copa del Mundo de 2030.

Por ahora, la FESFUT ha optado por sostener el proceso en lugar de iniciar una nueva etapa en el banquillo. La decisión coloca nuevamente la atención sobre el entrenador colombiano, quien tendrá que transformar el respaldo dirigencial en resultados y recuperar la confianza de una afición golpeada por el descenso.

Desde su llegada, en febrero de 2025, Gómez ha dirigido veinte partidos con un saldo de cuatro victorias, seis empates y diez derrotas. A esto se suman siete partidos contra clubes o academias con un balance de dos derrotas, dos empates y tres victorias.