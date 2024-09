Eliminatorias sudamericanas: tabla de posiciones y cómo marchan Argentina y Brasil

No fue una buena jornada para los dos equipos más ganadores de Sudamérica en las eliminatorias con miras al Mundial de 2026.

Tanto Argentina como Brasil se vieron superados en condición de visitante y perdieron puntos importantes de cara a la clasificación, especialmente el cuadro brasileño que no ha tenido una buena eliminatoria.

La única selección que obtuvo los seis puntos en juego en la doble fecha fue Bolivia, primero goleando a Venezuela 4 goles a 0 en El Alto y luego con una histórica victoria 1-2 contra Chile en Santiago.

La otra cara de la monera es la Selección de Perú que no ha podido ganar en ocho fechas disputadas.

Tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas

Pese a la derrota contra Colombia en la fecha 8, Argentina se mantiene como líder de las eliminatorias, el cuadro cafetero le sigue con 16 y el podio lo cierra Uruguay con 15.

Equipos como Ecuador y Brasil ocupan la cuarta y quinta posición mientras que en el fondo de la tabla descansa Perú.

Uno de los equipos que peor momento de forma mantiene es Brasil, ya que ha perdido en cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos.

Argentina 18 pts

Colombia 16 pts

Uruguay 15 pts

Ecuador 11 pts

Brasil 10 pts

Venezuela 10 pts

Paraguay 9 pts

Bolivia 9 pts

Chile 5 pts

Perú 3 pts

Las próximas jornadas de las eliminatorias sudamericanas se celebrarán entre el 10 y 15 de octubre y algunos de los principales encuentros son: Venezuela vs Argentina, Chile vs Brasil y Bolivia vs Colombia.