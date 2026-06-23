EN DIRECTO | Inglaterra y Ghana chocan por el liderato del Grupo L en el Mundial 2026

Inglaterra disputará su segundo partido en esta Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a Ghana en Boston. Ambas selecciones llegan al encuentro después de ganar en su debut y buscarán una nueva victoria para asegurar su clasificación a la siguiente ronda.

El equipo inglés, liderado por Harry Kane, intentará prolongar su buen inicio en el torneo, mientras que la escuadra africana buscará sumar otro resultado positivo. Se espera un partido disputado, ya que ambos conjuntos saldrán en busca del triunfo desde el inicio.

El encuentro está programado para las 14 horas de Guatemala. Aquí podrá seguir el minuto a minuto del duelo entre Inglaterra y Ghana.