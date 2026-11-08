EN VIVO | Atlético de Madrid vs. Barcelona: siga el minuto a minuto de la jornada 12 de LaLiga

EN DIRECTO

Fútbol Internacional

EN VIVO | Atlético de Madrid vs. Barcelona: siga el minuto a minuto de la jornada 12 de LaLiga

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en el duelo que definirá al líder de LaLiga. Los colchoneros buscarán dar el golpe en el Metropolitano.

Alejandra Soto

|

time-clock

MADRID, 14/04/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) trata de escapar de Julián Álvarez, del Atlético, durante el partido de vuelta de cuartos de final de Liga de Campeones que Atlético de Madrid y FC Barcelona disputan este martes en el estadio Metropolitano. EFE/Sergio Pérez

Foto Prensa Libre: EFE/Sergio Pérez

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala), en el estadio Metropolitano, por la jornada 12 de LaLiga. Los colchoneros son terceros con 28 puntos y llegan con siete victorias consecutivas en liga. Si ganan, superan al Barça y Real Madrid y pasan al frente de la tabla.

Los azulgranas llegan como líderes con 30 puntos y solo han perdido una vez en 11 jornadas, en el Clásico ante el Real Madrid. Quieren ganar para separarse en la cima, en un partido que cierra la fecha antes de la pausa de selecciones.

El duelo también tiene el factor Real Madrid. Los merengues golearon ayer 3-0 al Valencia y llegaron a 30 puntos, igualando al Barcelona, así que los dos equipos saben que un tropiezo puede costar caro en la lucha por el título.

08 de noviembre 2026, 14.00h

Sigue el minuto a minuto de este encuentro a través del en vivo de PrensaLibre.com aquí:

ESCRITO POR:

Alejandra Soto

Alejandra Soto

Lee más artículos de Alejandra Soto

ARCHIVADO EN:

Atlético de Madrid Data Factory FC Barcelona Futbol Internacional LaLiga 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM