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EN VIVO | Atlético de Madrid vs. Barcelona: siga el minuto a minuto de la jornada 12 de LaLiga
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en el duelo que definirá al líder de LaLiga. Los colchoneros buscarán dar el golpe en el Metropolitano.
Foto Prensa Libre: EFE/Sergio Pérez
Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan hoy a las 2:00 PM (hora de Guatemala), en el estadio Metropolitano, por la jornada 12 de LaLiga. Los colchoneros son terceros con 28 puntos y llegan con siete victorias consecutivas en liga. Si ganan, superan al Barça y Real Madrid y pasan al frente de la tabla.
Los azulgranas llegan como líderes con 30 puntos y solo han perdido una vez en 11 jornadas, en el Clásico ante el Real Madrid. Quieren ganar para separarse en la cima, en un partido que cierra la fecha antes de la pausa de selecciones.
El duelo también tiene el factor Real Madrid. Los merengues golearon ayer 3-0 al Valencia y llegaron a 30 puntos, igualando al Barcelona, así que los dos equipos saben que un tropiezo puede costar caro en la lucha por el título.