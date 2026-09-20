Fútbol Internacional
EN VIVO | Atlético de Madrid vs. Real Madrid: un derbi de alta presión en LaLiga
Atlético y Real Madrid se enfrentan en el Metropolitano con la obligación de no ceder más terreno ante el ritmo del Barcelona.
Atlético de Madrid y Real Madrid se enfrentan este domingo en el estadio Metropolitano por LaLiga. (Foto Prensa Libre: Archivo)
Atlético de Madrid y Real Madrid protagonizan este domingo un nuevo derbi en el estadio Metropolitano, en un partido que pondrá a prueba a dos equipos que buscan mantenerse en la pelea por el liderato de LaLiga.
El Real Madrid llega con 15 puntos y una sola derrota, mientras el Atlético suma 13 después de seis jornadas. Kylian Mbappé lidera el ataque madridista, mientras Julián Alvarez está disponible para un Atlético que busca hacerse fuerte en casa.
El derbi también marcará el reencuentro entre José Mourinho y Diego Simeone, doce años después de su último enfrentamiento. Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Atlético de Madrid y Real Madrid.