EN VIVO: Barcelona busca recuperarse en Champions ante el Aston Villa; siga el minuto a minuto

El Barcelona recibe este martes al Aston Villa en la cuarta jornada de la Uefa Champions League 2026-2027, en un duelo que promete emociones en la Ciudad Condal. El conjunto inglés llega como uno de los equipos más sólidos del torneo, mientras que los azulgranas buscarán confirmar su recuperación ante su afición.

El equipo dirigido por Hansi Flick afronta el compromiso con la intención de recuperar protagonismo en el escenario europeo. Después de atravesar un momento complicado, con dos derrotas consecutivas frente al París Saint-Germain y el Real Madrid, el cuadro catalán recuperó la confianza el fin de semana con una contundente victoria en LaLiga y ahora intentará conseguir su tercer triunfo en la competición continental.

Por su parte, el Aston Villa, bajo la dirección de Unai Emery, buscará dar la sorpresa como visitante y mantenerse entre los protagonistas de la clasificación. El conjunto inglés ha mostrado un rendimiento competitivo en la Liga de Campeones y pretende aprovechar sus fortalezas para conseguir un resultado positivo en Barcelona.

Se espera un encuentro intenso, con dos equipos que apuestan por el juego ofensivo y cuentan con futbolistas capaces de generar peligro en el área rival. El Barcelona intentará aprovechar su condición de local, mientras que los ingleses buscarán protagonizar uno de los resultados destacados de la jornada europea.

El encuentro entre azulgranas e ingleses comenzará a las 14 horas de Guatemala y corresponde a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions. Siga aquí EN VIVO el minuto a minuto, el resultado y todas las incidencias del partido entre Barcelona y Aston Villa.