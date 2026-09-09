Fútbol Internacional
EN VIVO | Barcelona vs Feyenoord: siga el minuto a minuto de la Liga de Campeones de Europa
El Barcelona de Lamine Yamal inicia este miércoles ante el Feyenoord su camino en busca del título europeo, el gran objetivo del conjunto azulgrana.
Lamine Yamal, busca figurar en la Champions 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Barcelona debuta este miércoles en la Liga de Campeones de Europa frente al Feyenoord, en el Camp Nou, con el objetivo de iniciar con triunfo el camino hacia un título que se le resiste desde 2015. El partido está programado para las 10:45 horas de Guatemala.
El equipo de Hansi Flick llega con confianza después de un arranque perfecto en LaLiga, con cuatro victorias y 17 goles anotados. Frente a él estará un Feyenoord que también llega invicto y que buscará sorprender al conjunto azulgrana en su estreno europeo.
Lamine Yamal será una de las grandes atracciones del partido, mientras el Barcelona intentará demostrar desde el primer juego que está preparado para volver a competir por la corona continental. Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro.