Fútbol Internacional
EN VIVO | Barcelona vs. Getafe: el líder busca afianzarse en la cima de LaLiga
El Barcelona recibe al Getafe con Joan Garcia de regreso y la misión de mantener su ventaja en el liderato de LaLiga.
El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal será uno de los convocados para el duelo ante Getafe. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Barcelona recibe este sábado al Getafe en el Spotify Camp Nou, por la octava jornada de LaLiga, con el regreso del portero Joan Garcia, quien recibió el alta médica y vuelve a estar disponible para el técnico Hansi Flick.
El conjunto azulgrana lidera la clasificación con 21 puntos y buscará ampliar su ventaja en la cima. Sin embargo, tendrá las bajas de Andreas Christensen, Raphinha y Roony Bardghji por lesión, mientras Frenkie de Jong continúa sin recibir el alta médica.
Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Barcelona y Getafe, programado para este sábado 10 de octubre, a las 10.30 horas de Guatemala.