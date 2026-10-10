EN VIVO | Barcelona vs. Getafe: el líder busca afianzarse en la cima de LaLiga

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EN VIVO | Barcelona vs. Getafe: el líder busca afianzarse en la cima de LaLiga

El Barcelona recibe al Getafe con Joan Garcia de regreso y la misión de mantener su ventaja en el liderato de LaLiga.

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BARCELONA, 09/09/2026.- El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal celebra su gol, cuarto gol de su equipo, durante el partido de Liga de Campeones entre el FC Barcelona y el Feyenoord, este miércoles en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/ Alberto Estévez

El delantero del FC Barcelona Lamine Yamal será uno de los convocados para el duelo ante Getafe. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Barcelona recibe este sábado al Getafe en el Spotify Camp Nou, por la octava jornada de LaLiga, con el regreso del portero Joan Garcia, quien recibió el alta médica y vuelve a estar disponible para el técnico Hansi Flick.

El conjunto azulgrana lidera la clasificación con 21 puntos y buscará ampliar su ventaja en la cima. Sin embargo, tendrá las bajas de Andreas Christensen, Raphinha y Roony Bardghji por lesión, mientras Frenkie de Jong continúa sin recibir el alta médica.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Barcelona y Getafe, programado para este sábado 10 de octubre, a las 10.30 horas de Guatemala.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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