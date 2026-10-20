EN VIVO | Barcelona vs. PSG: Rodri es la gran sorpresa en el once para la Champions League

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EN VIVO | Barcelona vs. PSG: Rodri es la gran sorpresa en el once para la Champions League

Las bajas obligan al técnico azulgrana a mover sus piezas para el duelo de la Liga de Campeones de Europa, mientras Luis Enrique apuesta por Lucas Hernández para intentar frenar a Lamine Yamal.

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PARIS (France), 20/10/2026.- Rodri (C) and players of Barcelona inspect the pitch prior to the UEFA Champions League phase match Paris Saint-Germain FC against FC Barcelona, in Paris, France, 20 October 2026. (Liga de Campeones, Francia) EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Rodri (centro) y jugadores del Barcelona pisan el césped del PSG previo al juego de este martes en la Liga de Campeones. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Barcelona presenta novedades en su alineación para enfrentar al París Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa. Rodri se queda fuera del once inicial y Marc Bernal ocupará su lugar en el mediocampo, junto a Pedri y Dani Olmo.

Hansi Flick también apuesta por Xavi Espart en el lateral derecho, debido a las bajas por lesión de Jules Koundé y Eric García. Gerard Martín acompañará a Pau Cubarsí en el centro de la defensa, mientras Joao Cancelo jugará por la izquierda.

Por el PSG, Luis Enrique eligió a Lucas Hernández para cubrir el lateral izquierdo ante la ausencia de Nuno Mendes, con la misión de contener a Lamine Yamal. En ataque, los franceses alinean a Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.

Siga en Prensa Libre todos los detalles, las incidencias, los goles y el minuto a minuto del encuentro entre Barcelona y PSG en la Liga de Campeones de Europa.

ESCRITO POR:

Antonio Ixcot

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital, multimedia y producción de televisión con 20 años de experiencia.

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