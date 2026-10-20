Fútbol Internacional
EN VIVO | Barcelona vs. PSG: Rodri es la gran sorpresa en el once para la Champions League
Las bajas obligan al técnico azulgrana a mover sus piezas para el duelo de la Liga de Campeones de Europa, mientras Luis Enrique apuesta por Lucas Hernández para intentar frenar a Lamine Yamal.
Rodri (centro) y jugadores del Barcelona pisan el césped del PSG previo al juego de este martes en la Liga de Campeones. (Foto Prensa Libre: EFE)
El Barcelona presenta novedades en su alineación para enfrentar al París Saint-Germain en la Liga de Campeones de Europa. Rodri se queda fuera del once inicial y Marc Bernal ocupará su lugar en el mediocampo, junto a Pedri y Dani Olmo.
Hansi Flick también apuesta por Xavi Espart en el lateral derecho, debido a las bajas por lesión de Jules Koundé y Eric García. Gerard Martín acompañará a Pau Cubarsí en el centro de la defensa, mientras Joao Cancelo jugará por la izquierda.
Por el PSG, Luis Enrique eligió a Lucas Hernández para cubrir el lateral izquierdo ante la ausencia de Nuno Mendes, con la misión de contener a Lamine Yamal. En ataque, los franceses alinean a Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia.
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